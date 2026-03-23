Pożar na strzelnicy i śmierć czterech osób. Nowe działania prokuratury

23 marca 2026 20:26 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Prokuratura rozpoczęła śledztwo po tragicznym pożarze na strzelnicy w Warszawie, w którym zginęły cztery osoby. Śledczy zabezpieczyli materiał dowodowy i badają możliwe przyczyny zdarzenia. Sprawa dotyczy m.in. sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób.

Pożar na strzelnicy w Warszawie. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego pożaru, do którego doszło na terenie strzelnicy w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginęły cztery osoby, a dwie zostały ranne.

Co się zmienia?

Śledztwo prowadzone jest pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w dużych rozmiarach. Prokuratura analizuje również wątki związane z uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanych.

Na obecnym etapie postępowanie prowadzone jest „w sprawie”, co oznacza, że nie postawiono jeszcze zarzutów konkretnym osobom.

Fakty i tło sprawy

Do pożaru doszło 21 marca na warszawskim Ursynowie, w budynku przy ul. Migdałowej. Ogień pojawił się w lokalu, w którym prowadzono prace remontowe.

W wyniku zdarzenia zginęło czterech mężczyzn pracujących na miejscu. Dwóch kolejnych zostało rannych – jeden z nich przebywa w szpitalu w ciężkim stanie.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wszystkie poszkodowane osoby znajdowały się w budynku w chwili wybuchu pożaru.

Jakie działania podjęła prokuratura

Zabezpieczono monitoring, który pokazuje szybkie rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz pomieszczeń. Na miejscu pracował również biegły z zakresu pożarnictwa. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok ofiar. Przesłuchano także jednego z poszkodowanych, który opuścił już szpital.

Śledztwo obejmuje m.in. przepisy Kodeksu karnego dotyczące sprowadzenia pożaru oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dlaczego sprawa jest poważna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprowadzenie pożaru zagrażającego życiu wielu osób może skutkować karą do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kary mogą być jeszcze wyższe.

Zakres śledztwa wskazuje, że analizowane są różne możliwe przyczyny zdarzenia, w tym ewentualne zaniedbania.

Co ustalają służby?

Według wstępnych ustaleń pożar rozpoczął się wewnątrz budynku. Wcześniejsze informacje o zapłonie pojazdu zostały wykluczone. Przyczyna pojawienia się ognia nie została jeszcze potwierdzona. Jedną z analizowanych wersji jest przypadkowe zaprószenie ognia, jednak ostateczne wnioski będą zależeć od opinii biegłego.

Służby nie informują o dodatkowym zagrożeniu dla okolicznych mieszkańców. Postępowanie ma na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu zdarzeń oraz ustalenie odpowiedzialności. Śledztwo w sprawie pożaru na strzelnicy w Warszawie jest w toku. Prokuratura bada przyczyny tragedii, w której zginęły cztery osoby. Kluczowe ustalenia będą możliwe po analizie dowodów i opinii biegłych.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl