Pożar na strzelnicy i śmierć czterech osób. Nowe działania prokuratury
Prokuratura rozpoczęła śledztwo po tragicznym pożarze na strzelnicy w Warszawie, w którym zginęły cztery osoby. Śledczy zabezpieczyli materiał dowodowy i badają możliwe przyczyny zdarzenia. Sprawa dotyczy m.in. sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób.
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego pożaru, do którego doszło na terenie strzelnicy w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginęły cztery osoby, a dwie zostały ranne.
Co się zmienia?
Śledztwo prowadzone jest pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w dużych rozmiarach. Prokuratura analizuje również wątki związane z uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanych.
Na obecnym etapie postępowanie prowadzone jest „w sprawie”, co oznacza, że nie postawiono jeszcze zarzutów konkretnym osobom.
Fakty i tło sprawy
Do pożaru doszło 21 marca na warszawskim Ursynowie, w budynku przy ul. Migdałowej. Ogień pojawił się w lokalu, w którym prowadzono prace remontowe.
W wyniku zdarzenia zginęło czterech mężczyzn pracujących na miejscu. Dwóch kolejnych zostało rannych – jeden z nich przebywa w szpitalu w ciężkim stanie.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wszystkie poszkodowane osoby znajdowały się w budynku w chwili wybuchu pożaru.
Jakie działania podjęła prokuratura
Zabezpieczono monitoring, który pokazuje szybkie rozprzestrzenianie się ognia wewnątrz pomieszczeń. Na miejscu pracował również biegły z zakresu pożarnictwa. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok ofiar. Przesłuchano także jednego z poszkodowanych, który opuścił już szpital.
Śledztwo obejmuje m.in. przepisy Kodeksu karnego dotyczące sprowadzenia pożaru oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Dlaczego sprawa jest poważna
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprowadzenie pożaru zagrażającego życiu wielu osób może skutkować karą do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kary mogą być jeszcze wyższe.
Zakres śledztwa wskazuje, że analizowane są różne możliwe przyczyny zdarzenia, w tym ewentualne zaniedbania.
Co ustalają służby?
Według wstępnych ustaleń pożar rozpoczął się wewnątrz budynku. Wcześniejsze informacje o zapłonie pojazdu zostały wykluczone. Przyczyna pojawienia się ognia nie została jeszcze potwierdzona. Jedną z analizowanych wersji jest przypadkowe zaprószenie ognia, jednak ostateczne wnioski będą zależeć od opinii biegłego.
Służby nie informują o dodatkowym zagrożeniu dla okolicznych mieszkańców. Postępowanie ma na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu zdarzeń oraz ustalenie odpowiedzialności. Śledztwo w sprawie pożaru na strzelnicy w Warszawie jest w toku. Prokuratura bada przyczyny tragedii, w której zginęły cztery osoby. Kluczowe ustalenia będą możliwe po analizie dowodów i opinii biegłych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.