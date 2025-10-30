Pożar na terenie PKP w Warszawie! Płomienie widoczne z daleka
Czwartek 30 października rozpoczął się od groźnego pożaru na terenie warszawskiej Olszynki Grochowskiej. Około południa ogień pojawił się w jednym z baraków należących do zakładu PKP przy ulicy Chłopickiego. Na miejscu natychmiast ruszyły zastępy straży pożarnej ze stołecznych jednostek.
Ogień strawił blaszany budynek
Jak poinformował kpt. Łukasz Zagdański ze Stołecznej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, płomienie objęły blaszany barak znajdujący się na terenie kompleksu kolejowego. Z ogniem walczyło kilka zastępów strażaków, którzy działali zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.
– Ogień został szybko opanowany, ale akcja dogaszania wciąż trwa i może potrwać jeszcze około godziny – przekazał oficer straży.
Przyczyna pożaru pod lupą służb
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Strażacy zdołali zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie budynki i magazyny kolejowe. Na miejscu pracują również policjanci, którzy ustalają przyczyny wybuchu pożaru. Wstępnie przypuszcza się, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej lub zaprószenia ognia.
Płomienie widoczne z daleka
Mieszkańcy pobliskich dzielnic, w tym Grochowa i Gocławka, zgłaszali w mediach społecznościowych, że nad torami kolejowymi unosił się gęsty, czarny dym. Sytuacja była na tyle poważna, że w rejonie ulicy Chłopickiego pojawiły się utrudnienia w ruchu.
Służby apelują o ostrożność
Straż pożarna przypomina, by unikać pozostawiania urządzeń elektrycznych bez nadzoru i zwracać uwagę na stan techniczny instalacji w budynkach gospodarczych i barakach, które często są wykonane z łatwopalnych materiałów.
