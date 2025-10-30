Pożar na terenie PKP w Warszawie! Płomienie widoczne z daleka

30 października 2025 20:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Czwartek 30 października rozpoczął się od groźnego pożaru na terenie warszawskiej Olszynki Grochowskiej. Około południa ogień pojawił się w jednym z baraków należących do zakładu PKP przy ulicy Chłopickiego. Na miejscu natychmiast ruszyły zastępy straży pożarnej ze stołecznych jednostek.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ogień strawił blaszany budynek

Jak poinformował kpt. Łukasz Zagdański ze Stołecznej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, płomienie objęły blaszany barak znajdujący się na terenie kompleksu kolejowego. Z ogniem walczyło kilka zastępów strażaków, którzy działali zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

– Ogień został szybko opanowany, ale akcja dogaszania wciąż trwa i może potrwać jeszcze około godziny – przekazał oficer straży.

Przyczyna pożaru pod lupą służb

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Strażacy zdołali zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie budynki i magazyny kolejowe. Na miejscu pracują również policjanci, którzy ustalają przyczyny wybuchu pożaru. Wstępnie przypuszcza się, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej lub zaprószenia ognia.

Płomienie widoczne z daleka

Mieszkańcy pobliskich dzielnic, w tym Grochowa i Gocławka, zgłaszali w mediach społecznościowych, że nad torami kolejowymi unosił się gęsty, czarny dym. Sytuacja była na tyle poważna, że w rejonie ulicy Chłopickiego pojawiły się utrudnienia w ruchu.

Służby apelują o ostrożność

Straż pożarna przypomina, by unikać pozostawiania urządzeń elektrycznych bez nadzoru i zwracać uwagę na stan techniczny instalacji w budynkach gospodarczych i barakach, które często są wykonane z łatwopalnych materiałów.

