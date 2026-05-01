Pożar pod Warszawą nie ustępuje. Strażacy będą walczyć z ogniem całą noc

1 maja 2026 23:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pożar składowiska odpadów w Nowym Modlinie pod Warszawą wciąż nie jest zakończony. Choć sytuację udało się opanować, akcja gaśnicza potrwa jeszcze wiele godzin – najpewniej przez całą noc.

Fot. Wirtualny Nowy Dwór

Ogień zatrzymany, ale działania trwają

Do pożaru doszło 1 maja na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami w gminie Pomiechówek. Ogień objął ogromną hałdę tworzyw sztucznych przy ulicy Usługowej.

Jak przekazał kpt. Paweł Plagowski z PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się dalej. To jednak nie oznacza końca działań.

Strażacy wciąż pracują na miejscu i wszystko wskazuje na to, że akcja potrwa do późnych godzin nocnych, a nawet dłużej.

Kolejne zastępy w akcji

Na miejsce skierowano ponad 30 zastępów straży pożarnej z kilku powiatów oraz z Warszawy. Wieczorem do działań dołączyły kolejne jednostki, które mają odciążyć pracujące od godzin popołudniowych załogi.

Zmiany są konieczne, bo akcja jest długotrwała i bardzo wymagająca.

Po nocy przyjdzie dozorowanie

Nawet po ugaszeniu ognia strażacy nie opuszczą terenu. Planowane jest wielogodzinne dozorowanie pogorzeliska, aby wykluczyć ponowny zapłon.

Przy pożarach odpadów, zwłaszcza plastików, ryzyko ponownego pojawienia się ognia jest wysokie.

Alert dla mieszkańców

W związku z pożarem do mieszkańców Nowego Modlina i Stanisławowa wysłano alerty SMS. Służby zalecają zamknięcie okien i unikanie kontaktu z dymem.

Chodzi o możliwą obecność szkodliwych substancji w powietrzu.

Nikt nie ucierpiał, ale zagrożenie jest realne

Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jednak sam pożar stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców.

To nie pierwszy taki przypadek

To kolejny pożar w tej lokalizacji. W styczniu również doszło tam do dużego zdarzenia, które wymagało interwencji wielu jednostek straży pożarnej.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna