Pożar pod Warszawą nie ustępuje. Strażacy będą walczyć z ogniem całą noc
Pożar składowiska odpadów w Nowym Modlinie pod Warszawą wciąż nie jest zakończony. Choć sytuację udało się opanować, akcja gaśnicza potrwa jeszcze wiele godzin – najpewniej przez całą noc.
Ogień zatrzymany, ale działania trwają
Do pożaru doszło 1 maja na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami w gminie Pomiechówek. Ogień objął ogromną hałdę tworzyw sztucznych przy ulicy Usługowej.
Jak przekazał kpt. Paweł Plagowski z PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, pożar został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się dalej. To jednak nie oznacza końca działań.
Strażacy wciąż pracują na miejscu i wszystko wskazuje na to, że akcja potrwa do późnych godzin nocnych, a nawet dłużej.
Kolejne zastępy w akcji
Na miejsce skierowano ponad 30 zastępów straży pożarnej z kilku powiatów oraz z Warszawy. Wieczorem do działań dołączyły kolejne jednostki, które mają odciążyć pracujące od godzin popołudniowych załogi.
Zmiany są konieczne, bo akcja jest długotrwała i bardzo wymagająca.
Po nocy przyjdzie dozorowanie
Nawet po ugaszeniu ognia strażacy nie opuszczą terenu. Planowane jest wielogodzinne dozorowanie pogorzeliska, aby wykluczyć ponowny zapłon.
Przy pożarach odpadów, zwłaszcza plastików, ryzyko ponownego pojawienia się ognia jest wysokie.
Alert dla mieszkańców
W związku z pożarem do mieszkańców Nowego Modlina i Stanisławowa wysłano alerty SMS. Służby zalecają zamknięcie okien i unikanie kontaktu z dymem.
Chodzi o możliwą obecność szkodliwych substancji w powietrzu.
Nikt nie ucierpiał, ale zagrożenie jest realne
Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jednak sam pożar stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców.
To nie pierwszy taki przypadek
To kolejny pożar w tej lokalizacji. W styczniu również doszło tam do dużego zdarzenia, które wymagało interwencji wielu jednostek straży pożarnej.
