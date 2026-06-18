Pożar pustostanu niedaleko Lotniska Chopina. Z ogniem walczy 5 zastępów straży pożarnej
Pożar pustostanu Al. Krakowskiej. Na miejscu działa 5 zastępów straży pożarnej, pogotowie i policja,
Do pożaru doszło przy Al. Krakowskiej 38 w Warszawie. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja.
Ogień objął opuszczony budynek – pustostan. Jak poinformował nas młodszy aspirant Mariusz Kapsa z Warszawskiej Straży Pożarnej, pożar został zlokalizowany i trwa dogaszanie. Ze wstępnych informacji nie ma ofiar.
Akcja straży pożarnej potrwa jeszcze przez jakiś czas.
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