Pożar pustostanu niedaleko Lotniska Chopina. Z ogniem walczy 5 zastępów straży pożarnej

18 czerwca 2026 23:47 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Pożar pustostanu Al. Krakowskiej. Na miejscu działa 5 zastępów straży pożarnej, pogotowie i policja,

Pożar w Al. Krakowskiej. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Pożar w Al. Krakowskiej. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Do pożaru doszło przy Al. Krakowskiej 38 w Warszawie. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja.

Ogień objął opuszczony budynek – pustostan. Jak poinformował nas młodszy aspirant Mariusz Kapsa z Warszawskiej Straży Pożarnej, pożar został zlokalizowany i trwa dogaszanie. Ze wstępnych informacji nie ma ofiar.

Akcja straży pożarnej potrwa jeszcze przez jakiś czas.

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