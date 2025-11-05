Pożar sklepu Netto w Grodzisku Mazowieckim. Gigantyczne straty

5 listopada 2025 10:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy z wtorku na środę, o godzinie 1:44, strażacy z Grodziska Mazowieckiego zostali wezwani do pożaru sklepu Netto przy ulicy Piaskowej. Ogień bardzo szybko objął cały budynek o wymiarach około 60 na 30 metrów.

Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim

Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki. W akcji gaśniczej uczestniczyło łącznie 18 zastępów straży pożarnej, w tym Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie. Dzięki ich intensywnej pracy udało się opanować żywioł i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie obiekty.

Jak przekazali strażacy, w tej chwili trwa dogaszanie pozostałych zarzewi ognia. Ulica Piaskowa w rejonie pożaru pozostaje zamknięta, a ruch w okolicy jest utrudniony.

Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą ustalane przez biegłych po zakończeniu akcji.

Co to oznacza dla mieszkańców
Pożar sklepu Netto może oznaczać czasowe utrudnienia w tej części miasta. Mieszkańcy Grodziska proszeni są o omijanie rejonu ulicy Piaskowej i stosowanie się do poleceń służb.

