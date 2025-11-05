Pożar sklepu Netto w Grodzisku Mazowieckim. Gigantyczne straty
W nocy z wtorku na środę, o godzinie 1:44, strażacy z Grodziska Mazowieckiego zostali wezwani do pożaru sklepu Netto przy ulicy Piaskowej. Ogień bardzo szybko objął cały budynek o wymiarach około 60 na 30 metrów.
Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki. W akcji gaśniczej uczestniczyło łącznie 18 zastępów straży pożarnej, w tym Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie. Dzięki ich intensywnej pracy udało się opanować żywioł i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie obiekty.
Jak przekazali strażacy, w tej chwili trwa dogaszanie pozostałych zarzewi ognia. Ulica Piaskowa w rejonie pożaru pozostaje zamknięta, a ruch w okolicy jest utrudniony.
Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą ustalane przez biegłych po zakończeniu akcji.
Co to oznacza dla mieszkańców
Pożar sklepu Netto może oznaczać czasowe utrudnienia w tej części miasta. Mieszkańcy Grodziska proszeni są o omijanie rejonu ulicy Piaskowej i stosowanie się do poleceń służb.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.