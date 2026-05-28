Pożar szkoły na Mazowszu. Dziesiątki uczniów ewakuowane z budynku
Groźny pożar wybuchł na dachu szkoły podstawowej w miejscowości Kruszew koło Grójca. Z budynku ewakuowano 67 osób, w tym uczniów i pracowników placówki. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej, a ogień objął około 80 metrów kwadratowych dachu. Służby sprawdzają teraz, czy z pożarem mogła mieć związek znajdująca się na budynku instalacja fotowoltaiczna.
Pożar szkoły pod Grójcem. Ewakuowano uczniów i nauczycieli, ogień objął dach
Pożar wybuchł po godzinie 13
Informacja o pożarze wpłynęła do straży pożarnej kilkanaście minut po godzinie 13. Ogień pojawił się na dachu szkoły podstawowej w miejscowości Kruszew w powiecie grójeckim.
Z budynku ewakuowano 67 osób. Wśród nich byli uczniowie oraz pracownicy szkoły. Strażacy podkreślają, że najważniejsza informacja jest jedna – nikt nie został poszkodowany.
Jak przekazała młodsza kapitan Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, pożar objął dach o powierzchni około 80 metrów kwadratowych.
Siedem zastępów straży walczyło z ogniem
Do akcji skierowano siedem zastępów straży pożarnej. Strażacy skupili się przede wszystkim na zabezpieczeniu budynku, ugaszeniu płomieni i sprawdzeniu, czy ogień nie przedostał się do kolejnych części szkoły.
Pożar został już opanowany i ugaszony. Strażacy prowadzili jednak jeszcze działania związane z dogaszaniem oraz kontrolą konstrukcji dachu.
Na zdjęciach opublikowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu widać strażaków pracujących na wysokości oraz duże zadymienie unoszące się nad budynkiem szkoły.
Na dachu była instalacja fotowoltaiczna
Dodatkowe pytania pojawiły się po ujawnieniu, że na dachu szkoły zamontowana była instalacja fotowoltaiczna.
Na razie służby nie potwierdzają jednak, by to właśnie fotowoltaika była źródłem pożaru.
– Przyczyny wyjaśni biegły – poinformowała młodsza kapitan Karolina Jaworska.
To oznacza, że śledczy będą teraz analizować miejsce pożaru, instalacje znajdujące się na dachu oraz przebieg zdarzenia. Dopiero po zakończeniu oględzin będzie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia.
Szkoły z fotowoltaiką coraz częściej pod lupą
W ostatnich latach wiele szkół w całej Polsce montowało instalacje fotowoltaiczne w ramach programów oszczędności energii i modernizacji budynków publicznych.
Takie systemy są powszechnie uznawane za bezpieczne, ale eksperci podkreślają, że wymagają regularnych przeglądów technicznych, odpowiedniego montażu i kontroli instalacji elektrycznych.
Każdy pożar obiektu wyposażonego w fotowoltaikę budzi jednak dodatkowe zainteresowanie służb, ponieważ strażacy muszą zachować szczególną ostrożność podczas działań gaśniczych.
Warszawa i Mazowsze coraz częściej mierzą się z podobnymi zdarzeniami
Pożar w Kruszewie ponownie zwrócił uwagę na bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej na Mazowszu. W regionie regularnie dochodzi do interwencji związanych z pożarami dachów, instalacji elektrycznych i budynków szkolnych.
W Warszawie oraz okolicznych powiatach straż pożarna coraz częściej prowadzi także kontrole związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w placówkach publicznych.
Eksperci przypominają, że szybka ewakuacja i sprawne procedury bezpieczeństwa często decydują o tym, czy podobne zdarzenia kończą się bez ofiar. W przypadku szkoły w Kruszewie kluczowe było właśnie szybkie opuszczenie budynku przez uczniów i pracowników.
Na razie nie wiadomo, kiedy uczniowie wrócą do szkoły
Po zakończeniu akcji gaśniczej konieczna będzie dokładna ocena stanu budynku. Służby sprawdzą między innymi konstrukcję dachu, instalacje oraz bezpieczeństwo użytkowania szkoły.
Dopiero po takich oględzinach będzie można zdecydować, czy zajęcia będą mogły odbywać się normalnie, czy konieczne okaże się czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki.
Mieszkańcy okolicy podkreślają, że sytuacja wywołała ogromne emocje, ponieważ pożar pojawił się w czasie obecności uczniów w budynku.
Co to oznacza dla Ciebie? Szkoły przypominają o procedurach bezpieczeństwa
1. Najważniejsza była szybka ewakuacja. Z budynku bezpiecznie wyprowadzono 67 osób i nikt nie został ranny.
2. Przyczyna pożaru nadal jest badana. Służby nie potwierdziły jeszcze, co było źródłem ognia.
3. Fotowoltaika nie została na razie wskazana jako przyczyna. Sprawę ma wyjaśnić biegły.
4. Szkoły i budynki publiczne wymagają regularnych kontroli. Szczególnie dotyczy to instalacji elektrycznych oraz dachów.
5. Takie sytuacje pokazują znaczenie procedur ewakuacyjnych. Sprawna reakcja nauczycieli i służb może uratować życie.
