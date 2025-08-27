Pożar w hali ze zniczami. Gęsty dym widoczny z daleka
Tarnów, 27 sierpnia 2025 – Dziś doszło do poważnego pożaru magazynu hurtowni zniczy. Płomienie rozgorzały w ogromnej hali, a gęsty, czarny dym był widoczny z wielu kilometrów, budząc niepokój mieszkańców.
Akcja gaśnicza w toku
Na miejscu bezzwłocznie pojawiły się liczne jednostki straży pożarnej. Służby do tej pory walczą z ogniem, a kolejne zastępy zostały już zadysponowane. Intensywne działanie gaśnicze koncentruje się na zduszeniu ognia oraz zabezpieczeniu budynku przed dalszym rozprzestrzenianiem się pożaru.
Co wiadomo dotychczas?
-
Miejsce zdarzenia: magazyn hurtowni zniczy w Tarnowie
-
Widoczność: kłęby czarnego dymu były widoczne nawet z dużej odległości
-
Sytuacja na miejscu: straż pożarna podjęła szybkie działania gaśnicze, trwa jeszcze dogaszanie i ewakuacja otoczenia
-
Stan osób: na razie brak informacji o poszkodowanych, trwają ustalenia
Apel do mieszkańców
Mieszkańcy okolicznych osiedli proszeni są o zachowanie ostrożności i zamknięcie okien z powodu unoszącego się dymu, który może zawierać niebezpieczne cząstki. Zaleca się unikanie obszaru zdarzenia oraz śledzenie lokalnych komunikatów służb.
Wciąż nie wszystko wiadomo
Władze oraz lokalne służby nie udzieliły jeszcze pełnych informacji o przyczynach pożaru czy ewentualnych zranieniach. Wiadomo jednak, że do akcji gaśniczej skierowano duże siły i że wydarzenie traktowane jest priorytetowo.
