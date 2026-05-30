Pożar w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Policja wysłała śmigłowce Black Hawk

Black Hawki w akcji pod Warszawą. Policja i strażacy walczą z dużym pożarem
Trwa intensywna akcja gaśnicza na terenie powiatu wołomińskiego. Do walki z ogniem skierowano nie tylko zastępy straży pożarnej, ale również policyjne śmigłowce Black Hawk, które wykonują zrzuty wody nad najbardziej zagrożonymi obszarami. Służby zapewniają, że działania prowadzone są nieprzerwanie, a ich celem jest jak najszybsze opanowanie sytuacji i ochrona mieszkańców.
Policyjne śmigłowce wspierają strażaków
Informację o działaniach przekazała Polska Policja. Z komunikatu wynika, że w sobotę do akcji skierowano dwa policyjne śmigłowce S-70i Black Hawk.
Maszyny współpracują ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, wspierając działania prowadzone na terenie powiatu wołomińskiego.
Załogi śmigłowców wykonują regularne zrzuty wody w miejscach, gdzie istnieje największe ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się ognia.
🚁Nadal trwa akcja gaśnicza na terenie powiatu wołomińskiego.
Dzisiaj dwa policyjne śmigłowce Si-70 Black Hawk wspierają strażaków z @KGPSP oraz JRG-7 w walce z żywiołem.
Załogi śmigłowców, na pokładzie ze strażakami, wykonują zrzuty wody na najbardziej zagrożone obszary,… pic.twitter.com/uHNsvVA4jf
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) May 30, 2026
Trwa walka z żywiołem
Pożary terenów otwartych i lasów należą do najtrudniejszych akcji ratowniczych, szczególnie podczas suchej i wietrznej pogody. W takich sytuacjach wsparcie lotnicze często odgrywa kluczową rolę.
Zrzuty wody z powietrza pozwalają dotrzeć do miejsc trudno dostępnych dla pojazdów gaśniczych i skuteczniej ograniczać rozwój pożaru.
W działania zaangażowani są zarówno strażacy zawodowi, jak i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców regionu.
Powiat wołomiński pod obserwacją służb
Służby pozostają w stanie pełnej gotowości i monitorują rozwój sytuacji. Na ten moment nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o konieczności ewakuacji mieszkańców.
Priorytetem jest opanowanie pożaru oraz niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na kolejne tereny.
Policja apeluje jednocześnie o stosowanie się do poleceń służb oraz unikanie rejonów objętych działaniami ratowniczymi.
Warszawa blisko miejsca działań
Powiat wołomiński graniczy ze stolicą, dlatego informacje o akcji szybko obiegły mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości.
Widok policyjnych Black Hawków wykonujących loty gaśnicze zwrócił uwagę wielu osób obserwujących sytuację w regionie.
Na razie nie ma informacji, by zagrożenie miało rozszerzyć się na teren Warszawy.
Co to oznacza dla Ciebie? Służby apelują o ostrożność
1. W powiecie wołomińskim trwa akcja gaśnicza.
2. W działania zaangażowano dwa policyjne śmigłowce Black Hawk.
3. Załogi wykonują zrzuty wody na najbardziej zagrożone obszary.
4. Służby pozostają w pełnej gotowości i monitorują sytuację.
5. Mieszkańcy powinni stosować się do komunikatów i poleceń ratowników.
