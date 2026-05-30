Pożar w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Policja wysłała śmigłowce Black Hawk

30 maja 2026 16:46 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Zdjęcie poglądowe. Fot. Polska Policja

Black Hawki w akcji pod Warszawą. Policja i strażacy walczą z dużym pożarem

Trwa intensywna akcja gaśnicza na terenie powiatu wołomińskiego. Do walki z ogniem skierowano nie tylko zastępy straży pożarnej, ale również policyjne śmigłowce Black Hawk, które wykonują zrzuty wody nad najbardziej zagrożonymi obszarami. Służby zapewniają, że działania prowadzone są nieprzerwanie, a ich celem jest jak najszybsze opanowanie sytuacji i ochrona mieszkańców.

Policyjne śmigłowce wspierają strażaków

Informację o działaniach przekazała Polska Policja. Z komunikatu wynika, że w sobotę do akcji skierowano dwa policyjne śmigłowce S-70i Black Hawk.

Maszyny współpracują ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, wspierając działania prowadzone na terenie powiatu wołomińskiego.

Załogi śmigłowców wykonują regularne zrzuty wody w miejscach, gdzie istnieje największe ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się ognia.

 

 

Trwa walka z żywiołem

Pożary terenów otwartych i lasów należą do najtrudniejszych akcji ratowniczych, szczególnie podczas suchej i wietrznej pogody. W takich sytuacjach wsparcie lotnicze często odgrywa kluczową rolę.

Zrzuty wody z powietrza pozwalają dotrzeć do miejsc trudno dostępnych dla pojazdów gaśniczych i skuteczniej ograniczać rozwój pożaru.

W działania zaangażowani są zarówno strażacy zawodowi, jak i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

Powiat wołomiński pod obserwacją służb

Służby pozostają w stanie pełnej gotowości i monitorują rozwój sytuacji. Na ten moment nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o konieczności ewakuacji mieszkańców.

Priorytetem jest opanowanie pożaru oraz niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się na kolejne tereny.

Policja apeluje jednocześnie o stosowanie się do poleceń służb oraz unikanie rejonów objętych działaniami ratowniczymi.

Warszawa blisko miejsca działań

Powiat wołomiński graniczy ze stolicą, dlatego informacje o akcji szybko obiegły mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości.

Widok policyjnych Black Hawków wykonujących loty gaśnicze zwrócił uwagę wielu osób obserwujących sytuację w regionie.

Na razie nie ma informacji, by zagrożenie miało rozszerzyć się na teren Warszawy.

Co to oznacza dla Ciebie? Służby apelują o ostrożność

1. W powiecie wołomińskim trwa akcja gaśnicza.

2. W działania zaangażowano dwa policyjne śmigłowce Black Hawk.

3. Załogi wykonują zrzuty wody na najbardziej zagrożone obszary.

4. Służby pozostają w pełnej gotowości i monitorują sytuację.

5. Mieszkańcy powinni stosować się do komunikatów i poleceń ratowników.

