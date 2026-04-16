Pożar w zakładzie pod Warszawą. Nowe informacje. Firma przesyła ważne oświadczenie
Jeszcze wczoraj wszyscy patrzyliśmy na kłęby dymu nad Nowym Dworem Mazowieckim i zadawaliśmy sobie jedno pytanie: co dalej z zakładem i czy sytuacja jest opanowana? Dziś Warszawa w Pigułce otrzymała oficjalny komunikat. Szef firmy EcoWipes zabrał głos i przekazał nowe informacje po pożarze.
Wczorajszy pożar pod Warszawą. Dziś kluczowe potwierdzenie
Wracamy do zdarzenia, które wstrząsnęło mieszkańcami okolic Warszawy. W środę, 15 kwietnia, w zakładzie produkcyjnym w Nowym Dworze Mazowieckim doszło do pożaru.
Na miejscu działały liczne jednostki straży pożarnej, a z budynku ewakuowano około 200 osób.
Dziś mamy najważniejszą informację: nikt nie ucierpiał.
Prezes firmy zabiera głos. „Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie”
Oficjalne stanowisko przedstawił Erez Boniel, CEO EcoWipes, który odniósł się do całej sytuacji.
„Przede wszystkim potwierdzam, że nikt nie ucierpiał w tym wydarzeniu. Dzięki naszym rygorystycznym protokołom bezpieczeństwa ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie” – przekazał.
To kluczowa informacja dla mieszkańców regionu, którzy od wczoraj śledzili rozwój wydarzeń.
Strażacy zareagowali błyskawicznie. Sytuacja opanowana
W komunikacie podkreślono także rolę służb ratunkowych. To właśnie szybka reakcja strażaków pozwoliła uniknąć poważniejszych skutków.
„Ich fachowa wiedza pozwoliła na szybkie opanowanie sytuacji, zapobiegając jej eskalacji” – zaznaczył prezes.
My w Warszawie dobrze wiemy, jak ważna jest taka reakcja. W przypadku zakładów przemysłowych każda minuta ma znaczenie.
Czy będą przerwy w dostawach? Jest jasna odpowiedź
Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczyło przyszłości produkcji.
Firma rozwiewa wątpliwości. Nie doszło do poważnych uszkodzeń głównych linii produkcyjnych, a zakład pozostaje operacyjny.
Nie przewiduje się przerw w dostawach, co oznacza, że klienci nie powinni odczuć skutków zdarzenia.
Jak podkreślono, kluczową rolę odegrały zabezpieczenia oraz dobrze przygotowany łańcuch dostaw.
Pracownicy na pierwszej linii. „Jestem z nich dumny”
W komunikacie pojawiły się także słowa uznania dla zespołu.
„Każdy pracownik postępował zgodnie z procedurami i wykazał się opanowaniem” – podkreślił CEO.
To właśnie takie sytuacje pokazują, czy procedury bezpieczeństwa działają w praktyce.
Co dalej z zakładem pod Warszawą?
Obecnie trwa końcowa faza kontroli po zakończeniu akcji gaśniczej. Firma współpracuje z odpowiednimi służbami i prowadzi działania sprawdzające.
Najważniejsze jednak jest to, że zakład funkcjonuje normalnie i kontynuuje działalność.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla mieszkańców Warszawy i okolic to ważny sygnał – sytuacja została opanowana i nie ma zagrożenia dla lokalnej społeczności.
Jeśli pracujemy w przemyśle lub mieszkamy w pobliżu takich zakładów, widzimy, jak ogromne znaczenie mają procedury bezpieczeństwa.
W praktyce oznacza to jedno – dobrze przygotowane firmy są w stanie poradzić sobie nawet z poważnymi zdarzeniami bez strat w ludziach i bez paraliżu działalności.
To także pokazuje, jak ważna jest współpraca służb i przedsiębiorstw. W tym przypadku zadziałała dokładnie tak, jak powinna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.