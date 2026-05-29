Pożar wymknął się spod kontroli. Trwa ewakuacja mieszkańców, zamknięto ważną drogę

29 maja 2026 10:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Noc nie przyniosła przełomu w walce z ogromnym pożarem lasów na Mazowszu. Ogień nadal rozprzestrzenia się na kolejne tereny, a służby prowadzą intensywne działania, by ochronić zagrożone miejscowości. Mieszkańcy części obszarów zostali ewakuowani, a na miejsce nieustannie kierowane są kolejne siły i środki z różnych regionów Polski.

Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. | Fot. st. asp. Maciej Krysiński – KM PSP m. st. Warszawy.

Mieszkańcy musieli opuścić swoje domy

Jak poinformowało Ratownictwo Powiatu Mińskiego, sytuacja w rejonie pożaru pozostaje bardzo trudna. Strażacy nadal bronią miejscowości Ołdakowizna oraz Rządza, które znajdują się w pobliżu strefy objętej ogniem.

Część mieszkańców została ewakuowana do Szkoły Podstawowej w Stanisławowie. Inni schronili się u rodzin i znajomych poza zagrożonym terenem.

Na miejsce jadą kolejne zastępy straży

Do działań skierowano już nie tylko jednostki z województwa mazowieckiego. W akcję zaangażowano również strażaków z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Na miejsce docierają kolejne plutony, kompanie oraz specjalistyczne moduły gaśnicze. Skala operacji sprawia, że jest to jedna z największych akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych obecnie w regionie.

Droga krajowa pozostaje zamknięta

Utrudnienia odczuwają także kierowcy. Droga krajowa nr 50 nadal jest wyłączona z ruchu. Trasa została zamknięta na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych i do odwołania pozostaje niedostępna dla ruchu.

Kierowcy powinni liczyć się z objazdami oraz wydłużonym czasem podróży.

Przed strażakami kolejna ciężka noc

Ratownicy podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Ogień nadal obejmuje kolejne hektary lasu, a jego dokładna powierzchnia oraz przyczyny wybuchu pożaru nie zostały jeszcze oficjalnie określone.

Warunki terenowe i skala zdarzenia sprawiają, że akcja może potrwać jeszcze wiele godzin. Służby apelują do mieszkańców o stosowanie się do poleceń ratowników oraz śledzenie oficjalnych komunikatów.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Osoby przebywające w okolicy powinny zachować szczególną ostrożność. W rejonie działań mogą występować utrudnienia komunikacyjne, zadymienie oraz czasowe ograniczenia w ruchu. W przypadku wydania kolejnych decyzji o ewakuacji mieszkańcy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń służb.

Najbliższe godziny będą kluczowe dla opanowania żywiołu i ochrony zagrożonych miejscowości.

