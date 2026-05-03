Pożar zakładu produkcji pelletu. Milionowe straty i dramatyczna akcja strażaków.
Ogromny pożar strawił nowoczesny zakład produkcji pelletu w miejscowości Spytkowice. Ogień zniszczył halę oraz specjalistyczne maszyny, a właściciel oszacował straty na kilka milionów złotych.
Jak informuje Money.pl, do tragicznego zdarzenia doszło w nocy. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o silnym zadymieniu wydobywającym się z hali produkcyjnej. Mimo błyskawicznej interwencji, ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie ze względu na składowane wewnątrz łatwopalne materiały, gotowy pellet oraz trociny wykorzystywane do produkcji.
Szczegóły akcji gaśniczej:
- Siły na miejscu: W gaszeniu pożaru brało udział kilkanaście zastępów straży pożarnej, w tym jednostki OSP i PSP z okolicznych powiatów.
- Trudne warunki: Wysoka temperatura i gęste zadymienie zmusiły strażaków do pracy w specjalistycznych aparatach ochrony dróg oddechowych.
- Obrona sąsiednich budynków: Kluczowym zadaniem było powstrzymanie ognia przed przeniesieniem się na sąsiednie magazyny oraz pobliskie tereny leśne.
Warszawa monitoruje rynek: Czy ceny opału wzrosną?
Choć pożar miał miejsce w Małopolsce, takie zdarzenia odbijają się echem w Warszawie, gdzie handel pelletem jest kluczowym elementem rynku biomasy. Zniszczenie dużego zakładu produkcyjnego to kolejny cios w podaż tego paliwa, co w obliczu planowania zapasów na kolejny sezon grzewczy może niepokoić dystrybutorów operujących w stolicy i okolicach.
Właściciel zakładu w rozmowie z mediami przyznał, że hala wraz z wyposażeniem była ubezpieczona, jednak odbudowa mocy produkcyjnych zajmie wiele miesięcy. Na ten moment nie są znane przyczyny wybuchu ognia, sprawą zajmuje się policja oraz biegli z zakresu pożarnictwa, którzy mają ustalić, czy doszło do awarii maszyn, czy może do celowego podpalenia.
Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, ponieważ w momencie wybuchu pożaru w hali nie przebywali pracownicy.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Money.pl dotyczącego pożaru zakładu produkcji pelletu w Spytkowicach (03.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.