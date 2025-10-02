Pożegnanie Jacka Wójcika. TTV potwierdza śmierć uczestnika „Królowych życia”
Nie żyje Jacek Wójcik – jeden z najbardziej charakterystycznych uczestników programu „Królowe życia”. Informacja o jego śmierci pojawiła się w środowy wieczór 1 października i błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Wieść przekazała Dagmara Kaźmierska, przyjaciółka i ekranowa partnerka Jacka, publikując emocjonalny wpis w sieci.
W poruszających słowach Kaźmierska zwróciła się do fanów: „Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym świecie. Pamiętajcie Go wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego”. Jej wpis wywołał falę komentarzy i kondolencji od widzów, którzy przez lata zdążyli pokochać charakterystycznego bohatera.
Dzień później oficjalne stanowisko zajęła stacja TTV. „Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia… Jacek Wójcik odszedł od nas 01.10. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim” – przekazano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych stacji.
Telewizja wspomina Wójcika
W specjalnym materiale przygotowanym przez TTV przypomniano telewizyjną drogę Jacka Wójcika. Był uczestnikiem „Królowych życia”, a także występował w innych projektach, m.in. w duecie z Edytą Nowak-Nawarą w programie „Orzeł czy reszka”.
Mało kto wiedział, że poza kamerami Jacek miał artystyczne wykształcenie – ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a zawodowo zajmował się konserwacją obiektów sakralnych. Widzowie jednak zapamiętali go przede wszystkim jako człowieka pełnego energii, humoru i pozytywnego nastawienia do życia.
Edyta Nowak-Nawara również nie kryła żalu. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z ich ostatniej wspólnej podróży, pisząc: „Tyle śmiechu, tyle radości… nie mogę uwierzyć. Kochany, na zawsze w moim sercu”.
Wielka strata dla fanów i przyjaciół
Śmierć Jacka Wójcika to ogromny cios zarówno dla jego bliskich, jak i fanów, którzy przez lata śledzili jego losy na ekranie. Jego odejście zostawia pustkę, którą trudno będzie wypełnić. Dla wielu widzów był uosobieniem radości i dystansu do życia – kimś, kto potrafił rozbawić i wzruszyć w jednej chwili.
TTV zapowiedziała, że w najbliższych dniach na antenie stacji zostaną przypomniane fragmenty programów z udziałem Jacka, aby widzowie mogli jeszcze raz wspomnieć jego charakterystyczny styl i uśmiech, który na długo pozostanie w pamięci.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.