Poznał kobietę przez Internet. Stracił życiowe oszczędności

Wizja luksusowego życia u boku pięknej nieznajomej i błyskawicznego pomnożenia majątku okazała się dla mieszkańca powiatu iławskiego brutalną pułapką. Mężczyzna, który zaufał kobiecie poznanej w sieci, przelał na konta oszustów łącznie 290 tysięcy złotych. Sprawa, którą zajmuje się już lokalna policja, jest klasycznym przykładem manipulacji emocjonalnej połączonej z fałszywą obietnicą zysków na rynku kryptowalut.

Mechanizm przestępstwa był wyjątkowo wyrachowany: znajoma z sieci nie prosiła o pieniądze bezpośrednio, lecz oferowała „pomoc” w inwestowaniu w rzekomo prestiżową firmę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Przez tygodnie karmiła ofiarę screenami z rzekomo rosnącymi zyskami, zachęcając do kolejnych, coraz wyższych transferów. Dramat wyszedł na jaw dopiero w czwartek, 19 lutego 2026 roku, gdy każda próba wypłaty wypracowanego dochodu została zablokowana przez system, a „internetowa miłość” zniknęła z sieci.

Anatomia manipulacji: Jak 290 tysięcy złotych zniknęło z konta?

Oszuści wykorzystują psychologiczny mechanizm budowania bliskiej relacji, by uśpić czujność ofiary i przejąć kontrolę nad jej finansami.

Budowanie zaufania: Kobieta twierdziła, że sama od dawna handluje kryptowalutami i osiąga regularne, wysokie zyski.

Presja sukcesu: Ofiara była stale informowana, że jej środki „pracują” i każda zwłoka w kolejnych wpłatach to utrata szansy na jeszcze większe pieniądze.

Blokada wypłat: Gdy suma na koncie urosła do pokaźnych rozmiarów, każda próba wypłaty gotówki kończyła się niepowodzeniem, co było sygnałem, że pieniądze nigdy nie trafiły na prawdziwy rynek.

Skala strat: 290 tysięcy złotych to często oszczędności całego życia, które w wirtualnym świecie znikają w zaledwie kilka chwil.

Dekalog bezpieczeństwa: Jak nie stać się kolejną ofiarą?

Policja przypomina, że w dobie cyfryzacji to my sami jesteśmy pierwszą linią obrony naszych oszczędności.

  • Zasada ograniczonego zaufania: Każda obietnica szybkiego zysku bez ryzyka, składana przez nowo poznaną osobę, to niemal stuprocentowa próba oszustwa.
  • Chron dane logowania: Nigdy nie udostępniaj loginów, haseł ani kodów autoryzacyjnych do swojej bankowości internetowej osobom trzecim.
  • Nie instaluj nieznanych aplikacji: Oszuści często proszą o pobranie oprogramowania do „zdalnego pulpitu” (np. AnyDesk), co daje im pełny dostęp do Twojego konta.
  • Weryfikuj firmy: Zanim przelejesz złotówkę, sprawdź, czy dany podmiot znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W 2026 roku oszustwa „na kryptowaluty” i „na miłość” są coraz bardziej wyrafinowane, a przestępcy potrafią tygodniami grać na Twoich emocjach. Jeśli poznana w Internecie osoba, nawet po dłuższym czasie budowania relacji, zaczyna temat inwestycji lub prosi o dostęp do Twojego komputera, potraktuj to jako czerwone światło.

Pamiętaj, że banki nigdy nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania do obsługi konta przez konsultanta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natychmiast rozłącz się i zadzwoń na oficjalną infolinię swojego banku, by zablokować możliwość wykonywania nieautoryzowanych przelewów.

