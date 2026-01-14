PILNE: Bank apeluje do klientów! Te zasady musimy znać podczas wyjazdów
Oszuści nie śpią, zwłaszcza w okresie ferii zimowych, kiedy to część z nas wyjeżdża na upragniony urlop. Największy polski bank, PKO BP, opublikował listę krytycznych zasad bezpieczeństwa, które mają chronić nasze pieniądze przed kradzieżą. Eksperci ostrzegają: chwila nieuwagi przy meldunku w hotelu lub płatności kartą może nas drogo kosztować.
Bankowość mobilna i karty płatnicze to ogromna wygoda, ale też wyzwanie dla naszego bezpieczeństwa. W najnowszym komunikacie PKO BP zwraca uwagę na błędy, które najczęściej popełniamy podczas podróży i codziennych zakupów. Oto co musisz wiedzieć, by Twoje oszczędności pozostały bezpieczne.
Nie zostawiaj dowodu pod zastaw
To jeden z najczęstszych błędów w kurortach. Wypożyczalnie sprzętu sportowego czy hotele często proszą o pozostawienie dokumentu tożsamości „pod zastaw”. Bank kategorycznie przed tym ostrzega. Dowód osobisty zawiera dane, które mogą posłużyć do kradzieży tożsamości lub zaciągnięcia pożyczki. Jeśli obsługa musi spisać dane, miej dokument przez cały czas w zasięgu wzroku – nie pozwalaj na wynoszenie go na zaplecze.
Pułapki przy terminalach płatniczych
Podczas płatności w restauracjach czy sklepach, nasza czujność często spada. PKO BP przypomina o dwóch kluczowych kwestiach:
-
Osłaniaj PIN: Zawsze zakrywaj dłonią klawiaturę terminala. To prosta, a niezwykle skuteczna metoda ochrony przed podglądaczami lub ukrytymi kamerami.
-
Wymagaj potwierdzenia: Jeśli terminal wyświetli informację, że transakcja została odrzucona, koniecznie poproś o wydruk z taką informacją. Może on być kluczowym dowodem w procesie reklamacyjnym (Chargeback), jeśli bank mimo wszystko pobierze środki z konta.
Uważaj na podejrzane linki i telefony
Cyberprzestępcy często podszywają się pod portale rezerwacyjne lub pracowników banku.
-
Weryfikuj URL: Przed wpisaniem danych karty na stronie płatności, sprawdź dokładnie adres strony. Szukaj literówek i symbolu kłódki.
-
Pracownik banku nie pyta o hasła: To najważniejsza zasada. Żaden prawdziwy konsultant PKO BP nie poprosi Cię o podanie hasła do IKO, serwisu iPKO, kodów BLIK ani pełnego numeru karty płatniczej przez telefon.
Bezpieczeństwo to Twoja czujność
Większość incydentów nie wynika z błędów systemów bankowych, lecz z technik socjotechnicznych stosowanych przez oszustów. Zachowanie dystansu i przestrzeganie powyższych wytycznych to najskuteczniejsza tarcza ochronna dla Twojego portfela.
Mam 28 lat i mieszkam w Warszawie od urodzenia.