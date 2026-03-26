PKO BP wprowadza nowość. Prosty sposób na śledzenie swoich wydatków
Klienci największego polskiego banku zyskali prostszy sposób na śledzenie swoich wydatków. PKO BP wdrożył aktualizację systemów IKO oraz iPKO, która łączy zrealizowane transakcje oraz bieżące blokady na jednej, wspólnej liście, co pozwala na błyskawiczną kontrolę stanu konta
Wszystkie operacje w jednym miejscu
Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z rozdzielania płatności zakończonych od tych, które dopiero czekają na rozliczenie. W nowej wersji historii rachunku płatności kartą oraz transakcje systemem BLIK pojawiają się chronologicznie na tej samej liście. Dzięki temu użytkownik nie musi już szukać blokad w osobnych zakładkach, aby dowiedzieć się, dlaczego jego dostępne środki są niższe niż saldo księgowe.
Aby ułatwić odróżnienie typów operacji, bank wprowadził jasne oznaczenia graficzne. Przy transakcjach oczekujących na rozliczenie pojawia się charakterystyczna ikona kłódki oraz czytelna informacja o blokadzie. W serwisie internetowym iPKO dotychczasowa zakładka „Zrealizowane” zmieniła nazwę na „Ostatnie”, co lepiej oddaje jej nową, rozszerzoną zawartość.
Jak skorzystać z nowej funkcji?
Dostęp do odświeżonej historii nie wymaga nauki nowej ścieżki nawigacji, a jedynie aktualizacji oprogramowania. W aplikacji mobilnej IKO nowości są dostępne dla wersji 3.179 lub nowszej. Aby je zobaczyć, wystarczy wejść w „Szczegóły konta” i wybrać sekcję „Historia”.
W przypadku serwisu iPKO użytkownicy mogą przejść do nowej listy operacji, wybierając „Moje produkty”, a następnie „Operacje na koncie”. Zmiany mają na celu wyeliminowanie niejasności związanych z tzw. „pieniędzmi w zawieszeniu”, które często dezorientowały klientów sprawdzających historię płatności tuż po odejściu od sklepowej kasy.
