„Postawa patriotyczna” ma wpłynąć na oceny na świadectwie? MEN szykuje zmiany
Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień nowy projekt zmian w przepisach dotyczących oceniania uczniów. Największe emocje budzą propozycje modyfikacji kryteriów wystawiania ocen z zachowania. Urzędnicy planują, aby na ostateczną notę wpisywaną na świadectwo wpływała między innymi „postawa patriotyczna” dziecka
Nowe kryteria vs. dotychczasowe przepisy
Dotychczas przy ocenie zachowania – która niezmiennie opiera się na 6-stopniowej skali (od nagannej do wzorowej) – nauczyciele brali pod uwagę wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły oraz piękno mowy ojczystej.
Projekt MEN zakłada jednak wprowadzenie nowych, dodatkowych wytycznych. Wśród nich mają znaleźć się: szacunek wobec innych, przestrzeganie norm społecznych oraz wspomniana „postawa patriotyczna”.
Jak szkoła ma oceniać patriotyzm?
Jak wyjaśniła rzeczniczka resortu edukacji, Ewelina Gorczyca, pojęcie to ma być rozumiane jako szacunek do własnego kraju, jego historii i tradycji, ale również do społeczności lokalnej oraz innych kultur. W praktyce szkolnej kryterium to może obejmować konkretne zachowania:
Godne i pełne szacunku zachowanie podczas śpiewania hymnu narodowego.
Aktywny udział ucznia w szkolnych uroczystościach oraz oficjalnych obchodach świąt narodowych.
Zaangażowanie w projekty i działania związane z historią oraz tradycją szkoły, miasta lub całego regionu.
Eksperci ostrzegają przed ocenianiem „na pokaz”
Propozycje ministerstwa wywołują dyskusję wśród specjalistów. Cytowany przez „Dziennik Gazetę Prawną” prof. Marek Konopczyński zwraca uwagę, że choć intencje urzędników mogą być dobre, to nauczyciele staną przed niezwykle trudnym zadaniem.
Ekspert podkreśla, że sam patriotyzm jest pojęciem bardzo trudnym do jednoznacznego zdefiniowania i ujęcia w sztywne ramy szkolnego systemu oceniania. Co więcej, wprowadzenie takiego kryterium rodzi ryzyko, że uczniowie zaczną prezentować postawy wyłącznie okazjonalne i „na pokaz”, za którymi nie będą szły żadne trwałe wartości.
Choć ocena ze sprawowania nie ma bezpośredniego wpływu na promocję do kolejnej klasy, jest kluczowa dla uczniów walczących o świadectwo z wyróżnieniem. Aby otrzymać tzw. „pasek”, uczeń musi uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
