Przelewy dla tysięcy seniorów przyjdą wcześniej. Oto harmonogram wypłat emerytur na czerwiec
Zakład Ubezpieczeń Społecznych modyfikuje swój oficjalny kalendarz wypłat na bieżący miesiąc. Setki tysięcy polskich emerytów otrzyma swoje czerwcowe świadczenia oraz przysługujące im dodatki znacznie szybciej, niż się spodziewali. ZUS zmienia dwa kluczowe terminy w harmonogramie
Seniorzy w Polsce są zazwyczaj na stałe przypisani do jednego z sześciu standardowych terminów wypłat emerytur, które nie zmieniają się przez lata. Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wysyła przelewy: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.
W czerwcu sytuacja ulegnie jednak zmianie dla dwóch grup świadczeniobiorców. Powód? Sztywne reguły bezpieczeństwa finansowego stosowane przez ZUS. Przekazy i przelewy bankowe nie mogą być realizowane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli stały termin wypłaty przypada na weekend, instytucja ma obowiązek przelać środki wcześniej – najpóźniej w ostatni dzień roboczy poprzedzający tę datę. Co ciekawe, modyfikacje te wbrew pozorom nie mają nic wspólnego z Bożym Ciałem, które wypada w czwartek 4 czerwca i w żaden sposób nie koliduje z planem wypłat.
Pełny kalendarz wypłat na czerwiec
Zmiany terminów objęły również wszelkie dodatki wypłacane razem ze świadczeniem głównym, jak choćby dodatek pielęgnacyjny. Wszystko odbywa się w pełni automatycznie i nie wymaga od seniorów składania żadnych wniosków.
Oto jak dokładnie wygląda oficjalny harmonogram przelewów w tym miesiącu:
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1 czerwca – świadczenie zostało wypłacone terminowo w poniedziałek 1 czerwca;
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6 czerwca – Wypłata szybciej! Ze względu na sobotę, pieniądze trafią na konto dzień wcześniej – w piątek 5 czerwca;
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10 czerwca – świadczenie zostanie wypłacone standardowo w środę 10 czerwca;
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15 czerwca – świadczenie zostanie wypłacone standardowo w poniedziałek 15 czerwca;
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20 czerwca – Wypłata szybciej! Ponieważ 20 czerwca to sobota, przelew zostanie zrealizowany w piątek 19 czerwca;
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25 czerwca – świadczenie zostanie wypłacone standardowo w czwartek 25 czerwca.
Nie pamiętasz swojego terminu? Tak możesz go błyskawicznie sprawdzić
Osoby, które nie są pewne, do którego dnia miesiąca przypisano ich świadczenie emerytalne, mają do dyspozycji kilka bardzo prostych metod weryfikacji:
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Tradycyjne dokumenty: Dokładna data znajduje się w oficjalnej decyzji o przyznaniu emerytury wydanej przez ZUS.
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Przez internet: Informację tę można natychmiast zweryfikować, logując się na swój profil na platformie PUE ZUS.
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Historia bankowa: Wystarczy sprawdzić daty wpływów z poprzednich miesięcy w aplikacji bankowej lub na wyciągu z konta.
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Kontakt telefoniczny: Seniorzy wolący rozmowę z człowiekiem mogą zadzwonić bezpośrednio na infolinię ZUS, gdzie konsultanci udzielą szczegółowych informacji o stałym terminie płatności.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.