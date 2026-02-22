Praca do 67. roku życia dla wszystkich? Eksperci kreślą plan radykalnej reformy emerytalnej
Dyskusja o podniesieniu wieku emerytalnego w Polsce powraca z nową siłą, a eksperci wprost nazywają obecny system niesprawiedliwym i rujnującym dla budżetu państwa. Najnowszy raport Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz Warsaw Enterprise Institute zawiera śmiałe postulaty, które mają być „mapą drogową” do uratowania finansów publicznych i zahamowania spirali zadłużenia. Według ekonomistów, wprowadzenie jednolitego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn to konieczność, która mogłaby przynieść państwu nawet 50 mld zł oszczędności.
Autorzy raportu „Budżetowy S.O.S.” proponują dwa scenariusze naprawcze – łagodny oraz ostry – przy czym oba zakładają rewolucję w sposobie kończenia aktywności zawodowej. Kluczowym elementem tych zmian ma być zrównanie wieku emerytalnego na poziomie 67 lat dla obu płci. Choć ZUS zapewnia, że na ten moment realizuje obowiązujące przepisy (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), propozycje ekspertów wskazują konkretne daty, kiedy państwo powinno uderzyć w hamulec bezpieczeństwa.
Harmonogram zmian: Od 2026 roku zacznie się zaciskanie pasa
Eksperci przewidują trzy etapy wdrażania reform, które mają trwale uzdrowić polską gospodarkę.
Etap 1 (2026 r.): Natychmiastowe wstrzymanie wypłat 14. emerytury, zamrożenie płac w sektorze publicznym (z pewnymi wyjątkami) oraz ograniczenie programu 800 plus tylko dla najuboższych.
Etap 2 (2027 r.): Całkowita likwidacja 13. emerytury oraz szeroka prywatyzacja spółek Skarbu Państwa, które nie mają znaczenia strategicznego.
Etap 3 (2028–2029 r.): Czas na najgłębsze reformy systemowe, w tym ujednolicenie wieku emerytalnego do 65 lub 67 lat oraz gruntowną przebudowę KRUS.
Dlaczego eksperci chcą emerytury w wieku 67 lat?
Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego ma być filarem planu, który pozwoli Polsce wejść na ścieżkę trwałego rozwoju.
- Aspekt finansowy: Ujednolicenie wieku do 67 lat to potężny zastrzyk dla budżetu, szacowany na 50 mld zł.
- Walka z niskimi świadczeniami: Obecnie kobiety przechodzące wcześniej na emeryturę otrzymują znacznie niższe kwoty, co pogłębia problem ubóstwa wśród seniorek.
- Redukcja długu publicznego: Cały pakiet reform ma obniżyć zadłużenie państwa i pozwolić na przekierowanie środków na kluczowe inwestycje infrastrukturalne.
- Konieczność polityczna: Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, zaznacza, że choć instytucja stosuje obecne prawo, wdrożenie propozycji ekspertów zależy wyłącznie od decyzji politycznych i zmian w ustawach.
W 2026 roku dyskusja o nowym wieku emerytalnym przestaje być teoretycznym rozważaniem akademickim, a staje się konkretnym elementem planowania przyszłości finansowej. Jeśli postulaty ekspertów zostaną wzięte pod uwagę przez rządzących, Twoja ścieżka zawodowa może wydłużyć się o kilka lat, co z jednej strony oznacza wyższą emeryturę w przyszłości, ale z drugiej – konieczność dłuższej pracy.
Warto już teraz śledzić zapowiedzi dotyczące modyfikacji programów socjalnych, takich jak 13. i 14. emerytura czy 800 plus, ponieważ ich ograniczenie ma być wstępem do głębszej reformy systemu emerytalnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.