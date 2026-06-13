Praca nawet do 74. roku życia? Szokujące plany podnoszenia wieku emerytalnego

13 czerwca 2026 19:55 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Wiek emerytalny bezustannie rozpala emocje polityczne i społeczne na całym świecie. Podczas gdy Polacy cieszą się jednymi z najniższych progów w Europie, inne rządy planują podwyżki barier wiekowych nawet do 74 lat. Sprawdziliśmy, gdzie pracuje się najdłużej, a kto może liczyć na najszybszy odpoczynek.

para seniorów przed laptopem
Fot. Shutterstock

Europejscy rekordziści. Gdzie praca trwa niemal do siedemdziesiątki?

Dane demograficzne dla Starego Kontynentu są nieubłagane. Starzejące się społeczeństwa zmuszają rządy do systematycznego wydłużania aktywności zawodowej obywateli. Obecnie najwyższy ustawowy próg emerytalny w Europie obowiązuje w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, gdzie granicę tę ustalono na poziomie 68 lat. Tuż za nimi plasują się Niemcy, Dania oraz Norwegia z limitem wynoszącym 67 lat. Dla porównania, głośne reformy we Francji sprzed kilku lat podniosły tamtejszy wiek emerytalny do 64 lat.

Prawdziwa rewolucja kryje się jednak w sposobie naliczania tego wskaźnika. Coraz więcej państw rezygnuje ze sztywnych liczb na rzecz elastycznych algorytmów.

Praca do 74. roku życia? Dania jako jedna z pierwszych powiązała moment przejścia na spoczynek z prognozowaną średnią długością życia obywateli oraz kondycją finansową państwa. Jeśli te wskaźniki będą rosnąć, wiek emerytalny automatycznie pójdzie w górę. W eksperckich debatach dotyczących osób, które zakończą karierę w 2060 roku, oficjalnie pada już astronomiczna granica 74 lat.

Najniższy wiek emerytalny. Gdzie państwo pozwala na szybki odpoczynek?

Na drugim biegunie zestawienia znajduje się Polska oraz kilka państw Europy Wschodniej i Azji. Nad Wisłą obowiązuje próg 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, co jest efektem decyzji politycznych oraz silnej akceptacji społecznej, a nie realnego poziomu rozwoju gospodarczego kraju.

Z perspektywy europejskiej najwcześniej na emeryturę mogą jednak przechodzić mieszkańcy Mołdawii. Tamtejszy system pozwala kobietom zakończyć pracę już w wieku 57 lat, a mężczyznoom w wieku 62 lat. Bardzo podobne progi (57 lat dla kobiet i 62 dla mężczyzn) obowiązują również w Rosji. Z kolei w Turcji system został zrównany i wiek emerytalny rozpoczyna się tam już od 58. roku życia.

Poza Europą na szybki odpoczynek mogą liczyć obywatele Arabii Saudyjskiej (mężczyźni 60 lat, kobiety 55 lat) oraz Chin. W Państwie Środka mężczyźni pracują do 60. roku życia, natomiast kobiety odchodzą na emeryturę w wieku 55 lub nawet 50 lat – w zależności od tego, czy pracują fizycznie, czy w sektorze urzędniczym.

Statystyka to nie wszystko. Systemy ukryte w elastycznych przepisach

Eksperci rynku pracy przypominają, że suche dane ustawowe nie zawsze idealnie oddają rzeczywistość. Wiele zależy od konstrukcji systemów motywacyjnych. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych (USA) obywatel może zacząć pobierać pierwsze świadczenia już w wieku 62 lat, jednak musi się wtedy liczyć z bolesnym i trwałym pomniejszeniem miesięcznej wypłaty. Z kolei Japonia, zmagająca się z gigantycznym kryzysem demograficznym, stworzyła system potężnych zachęt finansowych, które skutecznie skłaniają seniorów do kontynuowania pracy długo po ukończeniu 65. roku życia.

Tabela: Porównanie ustawowego wieku emerytalnego w wybranych krajach świata

Państwo Wiek emerytalny: Kobiety Wiek emerytalny: Mężczyźni Dodatkowe warunki i plany rządu
Wielka Brytania / Irlandia 68 lat 68 lat Obecnie najwyższy stały próg ustawowy w Europie.
Dania / Niemcy / Norwegia 67 lat 67 lat Dania planuje powiązanie z długością życia (nawet do 74 lat w 2060 r.).
Francja 64 lata 64 lata Próg podniesiony po głośnych reformach i protestach.
Polska 60 lat 65 lat Jeden z najniższych progów w UE; silna presja demograficzna.
Mołdawia / Rosja 57 lat 62 lata Najniższe ustawowe progi wiekowe na kontynencie europejskim.
Arabia Saudyjska 55 lat 60 lat Niskie progi wspierane rentą surowcową kraju.
Chiny 50 / 55 lat 60 lat Wiek kobiet zależy od sektora gospodarki (fizyczny vs biurowy).
 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie globalnych analiz porównawczych systemów emerytalnych serwisu Rynekonline.pl, danych demograficznych OECD, unijnych raportów dotyczących systemów socjalnych oraz publikacji ekonomicznych Business Insider.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna