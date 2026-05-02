Praca zdalna może wrócić w Polsce. Bruksela analizuje awaryjne scenariusze
W Unii Europejskiej wraca temat, który wielu pracownikom kojarzy się głównie z czasami pandemii. Chodzi o szersze wykorzystanie pracy zdalnej, ale tym razem powodem nie byłby wirus, lecz oszczędzanie energii. Komisja Europejska ma analizować różne warianty ograniczania zużycia paliw i prądu, szczególnie w transporcie oraz w biurach.
Na razie nie ma mowy o gotowej decyzji, która z dnia na dzień zamknęłaby pracowników w domach. To raczej etap analiz i planów awaryjnych. Jednak sam fakt, że takie pomysły wracają do dyskusji, pokazuje skalę nerwowości w europejskich stolicach. Rosnące ceny surowców i niepewność na rynkach sprawiają, że urzędnicy znów szukają sposobów na szybkie ograniczenie zużycia energii.
Jednym z rozważanych rozwiązań może być ograniczenie codziennych dojazdów do pracy. To właśnie transport jest jednym z sektorów najbardziej zależnych od paliw. Jeżeli miliony osób choć przez część tygodnia zostałyby w domach, spadłoby zużycie benzyny, diesla oraz energii potrzebnej do obsługi biurowców. Dla państw członkowskich oznaczałoby to mniejsze obciążenie systemu i niższy popyt na drogie surowce.
Podobne mechanizmy Europa już zna. W czasie pandemii wiele firm przestawiło się na pracę zdalną niemal z dnia na dzień. Wtedy chodziło o ograniczenie kontaktów społecznych. Teraz powód byłby zupełnie inny, ale skutek dla pracowników mógłby być podobny: mniej obecności w biurach, więcej pracy z domu i ponowna zmiana organizacji życia zawodowego.
Dyskusja nabrała tempa po wzroście napięcia na rynkach ropy. Według opisywanych scenariuszy, niepokój wywołały między innymi wydarzenia na Bliskim Wschodzie, zamrożenie rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz problemy wokół cieśniny Ormuz. To jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie, dlatego każda destabilizacja w tym rejonie natychmiast odbija się na cenach.
Wzrost cen paliw szybko uderza w zwykłych obywateli. Droższy transport oznacza wyższe koszty dojazdów, droższą logistykę i presję na ceny towarów w sklepach. Dlatego unijni urzędnicy patrzą nie tylko na stacje benzynowe, ale też na całe sektory gospodarki, w których można szybko ograniczyć zużycie energii.
Najbardziej kontrowersyjny jest jednak społeczny wymiar takich pomysłów. Dla części pracowników praca zdalna jest wygodna i pozwala oszczędzić czas. Dla innych oznacza izolację, trudniejszą organizację dnia i powrót do skojarzeń z lockdownami. Dlatego ewentualne decyzje musiałyby być dobrze wyważone. Inaczej Bruksela narazi się na zarzut, że po raz kolejny próbuje regulować codzienne życie obywateli zbyt daleko.
Na razie najważniejsze jest jedno: nie ma potwierdzonego obowiązku przejścia na pracę zdalną w całej Unii. Są analizy, rozmowy i scenariusze na wypadek pogorszenia sytuacji energetycznej. Jeżeli ceny ropy dalej będą rosły, temat może jednak szybko wrócić na polityczny stół.
Dla pracowników oznacza to niepewność. Firmy mogą zacząć przygotowywać własne procedury, a rządy państw członkowskich będą obserwować, czy kryzys surowcowy wymaga działań podobnych do tych, które Europa zna już z poprzednich lat. Tym razem nie chodziłoby jednak o zdrowie publiczne, lecz o energię, paliwa i pieniądze w portfelach obywateli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.