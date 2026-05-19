Pracodawcy szukają rąk do pracy. Sprawdź, w których branżach najłatwiej o zatrudnienie

Wzrosty widoczne w całym kraju

Najnowsze analizy dostarczone przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) potwierdzają, że w kwietniu 2026 roku pracodawcy opublikowali w sieci więcej propozycji zatrudnienia niż w marcu. Co istotne, ożywienie to nie miało charakteru lokalnego – zwiększenie liczby internetowych ofert rekrutacyjnych odnotowano na terenie wszystkich województw w Polsce. Zjawisko to znalazło odzwierciedlenie w rosnących notowaniach Barometru Ofert Pracy, który w kwietniu powędrował w górę.

Sytuacja w poszczególnych profesjach

Wzrost zainteresowania nowymi pracownikami objął większość sektorów gospodarki. Zauważalne ożywienie pojawiło się w obszarze inżynierii, finansów, a także w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Wyraźne odbicie widoczne jest również w szeroko pojętych usługach, wśród których autorzy raportu wymieniają branżę zdrowotną, logistyczną oraz turystyczną.

Pozytywne sygnały płyną ponadto z sektorów wymagających specjalistycznego wykształcenia. W przypadku zawodów powiązanych z naukami ścisłymi, kwiecień przyniósł odwrócenie wcześniejszego trendu i ponowne przyrosty liczby publikowanych ogłoszeń. Z kolei w profesjach związanych z naukami społecznymi zaobserwowano wyhamowanie spadków, które trwały przez wiele wcześniejszych miesięcy.

Gdzie popyt na pracowników wciąż maleje?

Mimo ogólnej poprawy koniunktury, nie wszystkie gałęzie rynku wyszły na prostą. Kwietniowe statystyki ujawniły dalsze spadki w kilku sektorach. Redukcja liczby ogłoszeń o pracę dotknęła branżę edukacyjną oraz sektor bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Mniejsze zapotrzebowanie na personel odnotowano również w handlu internetowym, który jako jeden z nielicznych odseparował się od ogólnego trendu wzrostowego widocznego w usługach.