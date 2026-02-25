Prawdziwa fortuna do odzyskania od Skarbówki Małżeństwa odliczą od podatku nawet 106 tys. zł
Właściciele domów jednorodzinnych mają w rękach potężne narzędzie finansowe, które pozwala na drastyczne obniżenie podatku dochodowego. Ulga termomodernizacyjna to obecnie jedna z najatrakcyjniejszych preferencji w polskim systemie podatkowym, oferująca odliczenie do 53 tys. zł na osobę. W przypadku małżonków będących współwłaścicielami nieruchomości, łączna kwota, o którą można pomniejszyć dochód, rośnie do niebagatelnych 106 tys. zł.
Skorzystanie z tak wysokiego odliczenia wymaga jednak skrupulatności w gromadzeniu dokumentacji oraz ścisłego przestrzegania terminów ustawowych. Fiskus szczególną wagę przywiązuje do charakteru inwestycji oraz statusu prawnego budynku. Należy pamiętać, że każda złotówka odliczona w ramach ulgi musi mieć solidne oparcie w imiennych fakturach, a samo przedsięwzięcie musi realnie wpływać na poprawę efektywności energetycznej Twojego domu.
Jak skutecznie sięgnąć po ulgę? Przewodnik w 5 krokach
Proces odliczania wydatków na termomodernizację jest ściśle uregulowany. Oto najważniejsze etapy, przez które musi przejść każdy podatnik.
Kto jest uprawniony?: Ulga przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych, zarówno tych starszych, jak i nowo wybudowanych.
Czas na realizację: Na zakończenie inwestycji masz dokładnie trzy lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.
Lista kosztów: Możesz odliczyć nie tylko materiały do ocieplenia czy panele fotowoltaiczne, ale również audyty energetyczne, analizy termograficzne oraz montaż pomp ciepła i nowoczesnych kotłów.
Dokumentacja: Podstawą są faktury VAT wystawione na Twoje nazwisko. Pamiętaj, że nie możesz odliczyć podatku VAT, który został już odzyskany w inny sposób.
Własne środki: Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty sfinansowane z Twojej kieszeni; wydatki pokryte z dotacji (np. z programu „Czyste Powietrze”) nie mogą zostać uwzględnione w PIT.
Pułapki, które mogą pozbawić Cię pieniędzy
Nawet przy dużej inwestycji jeden błąd formalny może sprawić, że urząd skarbowy zakwestionuje prawo do ulgi.
- Budynki w budowie**: Jeśli Twój dom nie został jeszcze formalnie oddany do użytku, odliczenie wydatków może zostać podważone przez skarbówkę.
- Podwójne korzyści**: Zabronione jest odliczanie kosztów, które wcześniej zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
- Przekroczenie terminu**: Jeśli przedsięwzięcie nie zostanie domknięte w ciągu 3 lat, będziesz musiał zwrócić ulgę, doliczając ją do dochodu w roku, w którym upłynął termin.
W 2026 roku ulga termomodernizacyjna pozostaje najskuteczniejszym sposobem na odzyskanie części nakładów poniesionych na ocieplenie domu czy wymianę pieca. Jeśli planujesz duży remont energetyczny z małżonkiem, upewnij się, że faktury są wystawiane na Was oboje lub proporcjonalnie na każdego z Was, co pozwoli na bezpieczne wykorzystanie pełnego limitu 106 tys. zł.
To nie tylko realna oszczędność na podatku, ale także inwestycja, która dzięki obniżeniu zapotrzebowania na energię, będzie generować kolejne zyski w postaci niższych rachunków za prąd i gaz przez następne dekady.
