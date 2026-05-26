Prawie 2000 zł na dziecko jeszcze przed wrześniem. Rodzice muszą się pospieszyć
Rodzice mogą otrzymać jeszcze przed wrześniem nawet 1820 zł wsparcia na dziecko. To efekt połączenia kilku świadczeń, w tym 800 plus, programu Dobry Start oraz dodatków dla rodzin spełniających określone kryteria. Kluczowe znaczenie mają jednak terminy składania wniosków — osoby, które zrobią to odpowiednio wcześnie, mogą dostać pieniądze już w wakacje.
1820 zł na dziecko jeszcze przed wrześniem. Rodzice muszą szybko złożyć wnioski
Rodzice mogą jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymać nawet 1820 złotych wsparcia na dziecko. To efekt połączenia kilku świadczeń wypłacanych latem i przed wrześniem. Kluczowe znaczenie mają jednak terminy składania wniosków. Osoby, które zrobią to odpowiednio wcześnie, mogą dostać pieniądze już w wakacje.
Rodziny mogą otrzymać nawet 1820 zł przed nowym rokiem szkolnym
Wysokie koszty przygotowania dzieci do szkoły sprawiają, że wielu rodziców już teraz szuka dodatkowego wsparcia finansowego.
Jeszcze przed wrześniem część rodzin może otrzymać nawet 1820 złotych na dziecko.
Nie chodzi jednak o nowe świadczenie, ale o połączenie kilku różnych programów pomocowych i dodatków wypłacanych przez państwo.
Kluczowe są terminy składania wniosków
Najważniejsze znaczenie ma szybkie złożenie dokumentów.
Rodzice, którzy dopełnią formalności odpowiednio wcześnie, mogą otrzymać pieniądze już w lipcu lub sierpniu, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Dzięki temu łatwiej będzie sfinansować zakup podręczników, ubrań, przyborów szkolnych czy sprzętu potrzebnego dzieciom.
Podstawą nadal pozostaje 800 plus
Największą część wsparcia stanowi świadczenie wychowawcze 800 plus.
Rodzice, którzy złożyli wniosek na nowy okres świadczeniowy, zachowują ciągłość wypłat także w wakacje.
To oznacza, że pieniądze będą trafiały na konto również w lipcu i sierpniu.
300 zł z programu Dobry Start
Dodatkowym wsparciem jest program Dobry Start, znany jako wyprawka szkolna.
Nabór wniosków rusza 1 lipca 2026 roku.
Rodzice mogą otrzymać jednorazowo:
• 300 zł na każde uczące się dziecko.
Pieniądze mają pomóc w pokryciu kosztów przygotowania dziecka do szkoły.
Dodatki dla rodzin o niższych dochodach
Najwyższe wsparcie mogą otrzymać rodziny korzystające również z zasiłku rodzinnego.
W takim przypadku do podstawowych świadczeń dochodzą dodatkowe kwoty:
• 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
• 124 zł zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5–18 lat.
Dodatkowe środki przysługują również rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami.
Dodatkowe pieniądze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością
W określonych sytuacjach rodzice mogą otrzymać także:
• 273 zł dodatku dla samotnego rodzica dziecka z niepełnosprawnością,
• 110 zł dodatku na kształcenie i rehabilitację dziecka powyżej 5. roku życia,
• 113 zł dodatku na naukę poza miejscem zamieszkania.
Po połączeniu wszystkich świadczeń całkowita kwota wsparcia może wynieść nawet 1820 złotych.
Dlaczego rodzice składają wnioski już latem?
Coraz więcej rodzin stara się otrzymać środki jeszcze przed wrześniem.
Powód jest prosty — koszty szkolnej wyprawki, ubrań, zajęć dodatkowych i codziennych wydatków stale rosną.
Wypłata świadczeń w wakacje pozwala rozłożyć zakupy w czasie i uniknąć dużego obciążenia budżetu domowego tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o świadczenia można składać głównie drogą elektroniczną.
Rodzice korzystają najczęściej z:
• Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
• bankowości elektronicznej,
• aplikacji mZUS,
• portalu Emp@tia.
Eksperci przypominają, że im szybciej zostaną złożone dokumenty, tym większa szansa na wcześniejszą wypłatę pieniędzy.
Co to oznacza dla rodzin?
Dodatkowe środki wypłacane jeszcze przed wrześniem mogą znacząco odciążyć domowe budżety.
Dla wielu rodzin to realna pomoc w przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego bez konieczności zadłużania się lub ograniczania innych wydatków.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.