Prawie 700 zł dodatku od ZUS bez względu na wiek
Nadchodząca wielkimi krokami marcowa waloryzacja to nie tylko wyższe emerytury, ale również znaczący wzrost szeregu dodatków wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca 2026 roku jedno ze szczególnych świadczeń wzrośnie do kwoty niemal 700 zł. Co niezwykle istotne w dzisiejszym systemie wsparcia, przyznanie tych pieniędzy nie jest uzależnione od wieku beneficjenta ani od osiąganych przez niego dochodów. To realne wsparcie finansowe, które ma pomóc osobom w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia.
Wskaźnik waloryzacji w tym roku został ustalony na poziomie 105,3 proc., co przekłada się na realny wzrost wszystkich świadczeń o 5,3 proc.. Mechanizm ten opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług dla gospodarstw emeryckich, powiększonym o realny wzrost płac. Dzięki temu dodatki finansowe realnie zyskują na wartości, chroniąc portfele obywateli przed inflacją.
Świadczenie dla sieroty zupełnej: Nowa stawka od marca
Największe zmiany dotkną osób pobierających dodatek dla sieroty zupełnej. Jest to specyficzne świadczenie, które przyznawane jest osobom uprawnionym do renty rodzinnej.
Wzrost o 35 zł: Obecna kwota 654,48 zł brutto zostanie zastąpiona nową stawką w wysokości 689,17 zł brutto.
Dla kogo te pieniądze: Dodatek przysługuje osobom, które straciły oboje rodziców, lub pobierają rentę po matce, gdy ojciec jest nieznany.
Brak limitów: Prawo do tych pieniędzy nie wygasa wraz z osiągnięciem pełnoletności; wiek i dochody nie mają tu żadnego znaczenia.
Pełna kwota dla każdego: W przeciwieństwie do samej renty rodzinnej, dodatek ten nie jest dzielony na rodzeństwo – każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje pełną kwotę do swojej części renty.
Jak ubiegać się o niemal 700 plus z ZUS?
Pieniądze nie są przyznawane automatycznie nowym osobom – konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów, aby uruchomić wypłatę dodatku. ZUS wypłaca go co miesiąc razem z przysługującą rentą rodzinną.
- Wymagany wniosek: Należy wypełnić formularz dostępny w placówkach ZUS lub na stronie internetowej urzędu.
- Niezbędne dokumenty: Do wniosku trzeba dołączyć akty zgonu rodziców lub akt urodzenia potwierdzający brak danych ojca i zgon matki.
- Droga złożenia: Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą, przez pełnomocnika, a nawet za pośrednictwem urzędu konsularnego.
- Czas oczekiwania: Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.
Jeśli pobierasz rentę rodzinną i straciłeś oboje rodziców, marcowa waloryzacja automatycznie podniesie Twój dodatek do kwoty 689,17 zł brutto. Nie musisz składać nowego wniosku, jeśli już otrzymujesz te pieniądze – ZUS przeliczy je z urzędu. Jeśli jednak do tej pory nie wiedziałeś o istnieniu tego świadczenia, możesz o nie wystąpić w dowolnym momencie, bez względu na to, czy masz 20 czy 50 lat.
Pamiętaj, że jest to dodatek „dożywotni” tak długo, jak długo zachowujesz prawo do pobierania renty rodzinnej. Warto sprawdzić harmonogram wypłat na stronie ZUS, aby wiedzieć, kiedy dokładnie wyższy przelew trafi na Twoje konto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.