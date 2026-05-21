Prawie 700 zł miesięcznie od ZUS. Świadczenie można pobierać przez lata
Nie wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS są powszechnie znane. Obok emerytur, rent i popularnych dodatków funkcjonuje również specjalne wsparcie dla osób pobierających rentę rodzinną, które straciły oboje rodziców lub wychowywały się bez ojca. Od marca 2026 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi już 689,17 zł miesięcznie i można go otrzymywać niezależnie od dochodów.
Kto może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej?
Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną, które:
– straciły oboje rodziców,
– mają nieustalonego ojca, a matka nie żyje.
Świadczenie wypłacane jest wyłącznie razem z rentą rodzinną. Oznacza to, że samo spełnienie warunków rodzinnych nie wystarczy – konieczne jest posiadanie prawa do renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS.
Prawo do dodatku przysługuje zazwyczaj do ukończenia 25. roku życia, jeśli osoba kontynuuje naukę. Wyjątek dotyczy osób całkowicie niezdolnych do pracy, które mogą pobierać świadczenie bezterminowo.
Dodatek wynosi już prawie 690 zł miesięcznie
Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi dokładnie 689,17 zł miesięcznie.
Świadczenie podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty. Oznacza to, że kwota dodatku może ponownie wzrosnąć od marca 2027 roku.
Co ważne, wysokość dochodów nie ma tutaj znaczenia. Dodatek nie jest uzależniony od sytuacji materialnej ani od innych źródeł przychodu.
Jak złożyć wniosek do ZUS?
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Do dokumentów trzeba dołączyć przede wszystkim:
– akty zgonu rodziców,
– akt urodzenia dziecka,
– dokumenty potwierdzające prawo do renty rodzinnej.
Jeżeli ojciec nie został wpisany do aktu urodzenia, konieczne jest przedstawienie aktu urodzenia bez danych ojca oraz dokumentu potwierdzającego śmierć matki.
Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez pełnomocnika albo wysłać pocztą.
ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji
Po złożeniu kompletu dokumentów ZUS rozpatruje sprawę i wydaje decyzję.
Termin wynosi maksymalnie 30 dni od momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności i dostarczenia pełnej dokumentacji.
Jeżeli urząd odmówi przyznania dodatku, można złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Co ważne, takie postępowanie jest całkowicie bezpłatne.
Bez renty rodzinnej dodatek nie przysługuje
Eksperci przypominają, że dodatek dla sieroty zupełnej nie funkcjonuje jako samodzielne świadczenie.
Warunkiem jego otrzymania jest pobieranie renty rodzinnej po zmarłym rodzicu lub rodzicach.
Renta rodzinna przysługuje m.in. dzieciom zmarłych osób, które miały prawo do emerytury, renty lub spełniały warunki do uzyskania takich świadczeń.
Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych i może wynosić od 85 do 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dodatek dla sieroty zupełnej to jedno z mniej znanych świadczeń wypłacanych przez ZUS.
Osoby spełniające warunki mogą otrzymywać prawie 690 zł miesięcznie niezależnie od swoich dochodów.
Kluczowe znaczenie ma jednak posiadanie prawa do renty rodzinnej oraz terminowe złożenie odpowiednich dokumentów.
