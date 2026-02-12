Prawie 7000 zł co miesiąc! Zobacz, komu państwo wypłaci tak wysokie świadczenie od marca
To historyczny moment dla najstarszych obywateli Polski. Dzięki najnowszym danym GUS ostatecznie potwierdzono wysokość waloryzacji na 2026 rok. Od 1 marca tzw. emerytura honorowa wzrośnie do kwoty blisko 7 tys. złotych brutto. Sprawdzamy, kto dokładnie może liczyć na te pieniądze i czy wymaga to wizyty w urzędzie.
Nowa kwota po waloryzacji: 6938,92 zł brutto
Obecnie świadczenie honorowe wynosi 6589,67 zł brutto, jednak publikacja danych GUS z 9 lutego 2026 r. zakończyła proces wyliczania tegorocznej waloryzacji. Wskaźnik na poziomie 5,3 proc. oznacza, że od marca seniorzy, którzy ukończyli 100 lat, otrzymają podwyżkę o 349,25 zł, a nowa stawka świadczenia wyniesie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Należy przy tym pamiętać, że kwota ta podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na takich samych zasadach jak standardowa emerytura, dlatego faktyczna wypłata „na rękę” będzie odpowiednio niższa.
Kto ma prawo do „dodatku dla stulatków”?
Świadczenie honorowe przysługuje każdemu obywatelowi Polski, który ukończył 100 lat. Co istotne:
Nie zależy od stażu pracy: Pieniądze należą się także osobom, które nigdy nie pracowały i nie odprowadzały składek.
Jest wypłacane dożywotnio: Raz przyznane świadczenie trafia do seniora co miesiąc aż do końca życia.
Łączy się z innymi świadczeniami: Jest to dodatek niezależny od pobieranej już emerytury czy renty.
Automat czy wniosek? Sprawdź procedurę
Sposób otrzymania pieniędzy zależy od tego, czy senior znajduje się już w systemie ZUS lub KRUS. W przypadku emerytów i rencistów świadczenie przyznawane jest automatycznie – instytucja sama monitoruje datę urodzin i wydaje decyzję bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Inaczej wygląda sytuacja osób, które nigdy nie pobierały emerytury ani renty. W takim przypadku stulatek lub jego rodzina muszą złożyć wniosek do ZUS oraz dołączyć dokument potwierdzający wiek, na przykład dowód osobisty.
Solidna podstawa prawna
Zasady te stały się stabilniejsze dzięki nowym regulacjom. Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie to opiera się na dedykowanej ustawie z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia stu lat, co gwarantuje jego stałość i coroczną waloryzację.
