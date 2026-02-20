Prawie cała Polska w alertach! IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował serię ostrzeżeń 1. stopnia, które obejmują niemal całą Polskę. Nadchodząca doba przyniesie gwałtowne zmiany aury: od siarczystego mrozu na wschodzie, przez niebezpieczne marznące opady w centrum, aż po odwilż i roztopy w regionach zachodnich oraz górskich
Trzy rodzaje zagrożeń w jeden weekend
Synoptycy wskazują na trzy główne zjawiska, które bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo na drogach i chodnikach. Największym wyzwaniem będzie gołoledź, powstająca w wyniku marznącego deszczu i mżawki. Jednocześnie we wschodniej części kraju utrzyma się silny mróz, gdzie termometry w nocy wskażą nawet -16 stopni Celsjusza. Z kolei mieszkańcy Pomorza i Dolnego Śląska muszą przygotować się na gwałtowne roztopy.
Szczegóły ostrzeżeń dla poszczególnych regionów:
Marznące opady: Obowiązują w sobotę 21 lutego (od 7:00 do 22:00) m.in. w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, mazowieckim (powiaty północno-zachodnie) oraz kujawsko-pomorskim. Prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki tworzące warstwę lodu.
Silny mróz: Alerty obowiązują od 20:00 w piątek do 8:00 w sobotę. Dotyczą województw: podlaskiego, lubelskiego, wschodniego Mazowsza oraz części podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Temperatura spadnie do poziomu od -16 do -13 stopni Celsjusza.
Roztopy: Niebezpieczna aura obejmie Pomorze (od soboty do wtorku) oraz powiaty górskie Dolnego Śląska (od soboty do poniedziałku). Przewiduje się wzrost temperatury do 5 stopni Celsjusza, opady deszczu do 15 l/m² oraz porywy wiatru do 55 km/h.
Pułapka na drogach: Gdzie będzie najgorzej?
Ostrzeżenia przed gołoledzią objęły pas od Pomorza, przez Wielkopolskę, aż po Opolszczyznę i Łódzkie. Warstwa lodu na nawierzchni może pojawić się nagle, ponieważ opadom towarzyszyć będzie niska temperatura gruntu. Na południowym zachodzie sytuację skomplikują roztopy – topniejący śnieg w połączeniu z deszczem (do 15 litrów na m²) może prowadzić do lokalnych podtopień i wezbrań mniejszych cieków wodnych.
