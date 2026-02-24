Prawie milion osób bez pracy! GUS ujawnił druzgocące dane. Zobacz, w których województwach bezrobocie rośnie najszybciej.
Najnowsze dane GUS nie pozostawiają złudzeń: optymizm na polskim rynku pracy wygasa. W styczniu 2026 r. stopa bezrobocia rejestrowanego skoczyła do poziomu 6,0%, co oznacza, że w urzędach pracy zarejestrowanych jest już ponad 934 tysiące osób. Tak wysokich wskaźników nie notowaliśmy od września 2021 roku.
Skokowy wzrost liczby bezrobotnych
W porównaniu z grudniem 2025 r., kiedy bezrobocie wynosiło 5,7%, liczba osób bez pracy wzrosła o 46,2 tysiąca. Choć styczeń tradycyjnie jest miesiącem trudniejszym ze względu na zakończenie prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie, tegoroczny wzrost jest głębszy niż w poprzednich latach. Eksperci wskazują, że rynek pracownika gwałtownie przekształca się w rynek pracodawcy.
Kluczowe liczby raportu GUS (Styczeń 2026). Tabela
Poniższe zestawienie obrazuje skalę zmian, jakie zaszły na rynku pracy w ciągu zaledwie jednego miesiąca:
|Wskaźnik
|Styczeń 2026
|Grudzień 2025
|Zmiana
|Stopa bezrobocia
|6,0%
|5,7%
|+0,3 pkt proc.
|Liczba bezrobotnych
|934,1 tys.
|887,9 tys.
|+46,2 tys. osób
|Nowo zarejestrowani
|118,5 tys.
|93,6 tys.
|+24,9 tys. osób
Niepokojące trendy: Zwolnienia grupowe i rozwój AI
Artykuł zwraca uwagę na nowe czynniki wpływające na bezrobocie w 2026 roku. Poza sezonowością, na statystyki silnie wpłynęły zwolnienia grupowe w dużych podmiotach, m.in. w Poczcie Polskiej (łącznie 51 tys. etatów). Niepokojącym zjawiskiem jest również redukcja zatrudnienia w centrach usług wspólnych, gdzie procesy automatyzacji i sztucznej inteligencji zaczęły realnie zastępować pracowników biurowych.
Geografia bezrobocia: Gdzie jest najtrudniej?
Sytuacja w Polsce jest silnie zróżnicowana. Podczas gdy w województwie wielkopolskim bezrobocie pozostaje na rekordowo niskim poziomie 3,8%, na Warmii i Mazurach zbliża się do granicy 10% (9,9%). Największą dynamikę wzrostu odnotowano w województwach lubuskim oraz śląskim, co wiąże się z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego i wydobywczego.
Co to oznacza dla szukających pracy w 2026 roku?
Dane GUS to sygnał ostrzegawczy dla pracowników:
- Większa konkurencja: Na jedno wolne miejsce pracy przypada teraz znacznie więcej kandydatów niż jeszcze rok temu.
- Mniej ofert w urzędach: Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy spadła, co ogranicza możliwości szybkiego powrotu na rynek.
- Większość bez zasiłku: Aż 85,9% zarejestrowanych bezrobotnych nie ma prawa do świadczenia pieniężnego, co zmusza do szybkiego przebranżowienia.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu GUS z dnia 24.02.2026 r. oraz artykułu Business Insider Polska dotyczącego stopy bezrobocia w styczniu 2026.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.