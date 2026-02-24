Prawie milion osób bez pracy! GUS ujawnił druzgocące dane. Zobacz, w których województwach bezrobocie rośnie najszybciej.

24 lutego 2026 13:57 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Najnowsze dane GUS nie pozostawiają złudzeń: optymizm na polskim rynku pracy wygasa. W styczniu 2026 r. stopa bezrobocia rejestrowanego skoczyła do poziomu 6,0%, co oznacza, że w urzędach pracy zarejestrowanych jest już ponad 934 tysiące osób. Tak wysokich wskaźników nie notowaliśmy od września 2021 roku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Skokowy wzrost liczby bezrobotnych

W porównaniu z grudniem 2025 r., kiedy bezrobocie wynosiło 5,7%, liczba osób bez pracy wzrosła o 46,2 tysiąca. Choć styczeń tradycyjnie jest miesiącem trudniejszym ze względu na zakończenie prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie, tegoroczny wzrost jest głębszy niż w poprzednich latach. Eksperci wskazują, że rynek pracownika gwałtownie przekształca się w rynek pracodawcy.

Kluczowe liczby raportu GUS (Styczeń 2026). Tabela

Poniższe zestawienie obrazuje skalę zmian, jakie zaszły na rynku pracy w ciągu zaledwie jednego miesiąca:

Zobacz również:

Wskaźnik Styczeń 2026 Grudzień 2025 Zmiana
Stopa bezrobocia 6,0% 5,7% +0,3 pkt proc.
Liczba bezrobotnych 934,1 tys. 887,9 tys. +46,2 tys. osób
Nowo zarejestrowani 118,5 tys. 93,6 tys. +24,9 tys. osób

Niepokojące trendy: Zwolnienia grupowe i rozwój AI

Artykuł zwraca uwagę na nowe czynniki wpływające na bezrobocie w 2026 roku. Poza sezonowością, na statystyki silnie wpłynęły zwolnienia grupowe w dużych podmiotach, m.in. w Poczcie Polskiej (łącznie 51 tys. etatów). Niepokojącym zjawiskiem jest również redukcja zatrudnienia w centrach usług wspólnych, gdzie procesy automatyzacji i sztucznej inteligencji zaczęły realnie zastępować pracowników biurowych.

Geografia bezrobocia: Gdzie jest najtrudniej?

Sytuacja w Polsce jest silnie zróżnicowana. Podczas gdy w województwie wielkopolskim bezrobocie pozostaje na rekordowo niskim poziomie 3,8%, na Warmii i Mazurach zbliża się do granicy 10% (9,9%). Największą dynamikę wzrostu odnotowano w województwach lubuskim oraz śląskim, co wiąże się z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego i wydobywczego.

Co to oznacza dla szukających pracy w 2026 roku?

Dane GUS to sygnał ostrzegawczy dla pracowników:

  • Większa konkurencja: Na jedno wolne miejsce pracy przypada teraz znacznie więcej kandydatów niż jeszcze rok temu.
  • Mniej ofert w urzędach: Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy spadła, co ogranicza możliwości szybkiego powrotu na rynek.
  • Większość bez zasiłku: Aż 85,9% zarejestrowanych bezrobotnych nie ma prawa do świadczenia pieniężnego, co zmusza do szybkiego przebranżowienia.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu GUS z dnia 24.02.2026 r. oraz artykułu Business Insider Polska dotyczącego stopy bezrobocia w styczniu 2026.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl