Prawie pół miliarda złotych w portfelach Polaków! Rekordowy bilans kaucji. System kaucyjny działa?
System kaucyjny w Polsce nabiera tempa. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało właśnie najnowszy raport podsumowujący pierwsze miesiące funkcjonowania nowych przepisów. Liczby są zaskakujące: miliony puszek i butelek wróciły do sklepów, a Polacy coraz sprawniej operują w nowej rzeczywistości recyklingowej. Sprawdź, ile opakowań udało się zebrać i jakie kwoty kaucji trafiły z powrotem do kieszeni konsumentów.
Bilans systemu kaucyjnego – fakty i liczby
Z danych resortu wynika, że poziom zbiórki selektywnej w ramach systemu kaucyjnego systematycznie rośnie. Najchętniej zwracamy puszki aluminiowe oraz butelki plastikowe PET, nieco trudniej sytuacja wygląda w przypadku butelek szklanych wielorazowego użytku. Ministerstwo wskazuje jednak na wyraźny sukces logistyczny i rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa.
|Rodzaj opakowania
|Liczba zwróconych sztuk (est.)
|Poziom odzysku (%)
|Puszki aluminiowe (do 1l)
|ok. 450 mln szt.
|ok. 72%
|Butelki plastikowe PET (do 3l)
|ok. 380 mln szt.
|ok. 65%
|Butelki szklane wielorazowe
|ok. 120 mln szt.
|ok. 58%
|Suma wypłaconych kaucji
|ponad 470 mln złotych
- Automaty vs Zbiórka ręczna: Ponad 80% opakowań trafia do butelkomatów (automatów zwrotnych), które Polacy oceniają jako najwygodniejszą formę zwrotu.
- Kaucja jako motywator: Fakt, że za puste opakowanie można otrzymać 50 groszy lub złotówkę (zależnie od frakcji), radykalnie zmniejszył liczbę śmieci w lasach i parkach.
- Wpływ na ceny: Choć kaucja jest doliczana do ceny produktu, system raportowania pokazuje, że większość konsumentów traktuje to jako „depozyt”, a nie stały koszt.
Rewolucja w koszach, czy system jest szczelny?
Fakt, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy do obiegu wróciło prawie pół miliarda opakowań, świadczy o ogromnym potencjale systemu. Jednak dane Ministerstwa obnażają też słabe punkty. Nadal istnieje grupa konsumentów, która ze względu na brak automatów w mniejszych miejscowościach rezygnuje ze zwrotu kaucji, traktując ją jako dodatkowy podatek. Resort zapowiada jednak zagęszczenie sieci punktów odbioru oraz włączenie do systemu mniejszych placówek handlowych, co ma jeszcze bardziej wyśrubować statystyki odzysku.
Statystyka pokazuje jedno: system kaucyjny przestał być teorią, a stał się realną częścią polskiej gospodarki obiegu zamkniętego. Kwota blisko pół miliarda złotych, która wróciła do portfeli Polaków w formie kaucji, to namacalny dowód na to, że ekologia może iść w parze z ekonomią domową. W 2026 roku pusta butelka przestała być śmieciem, a stała się wartościowym surowcem, za który rynek chętnie płaci. Dane ministerialne są optymistyczne, ale prawdziwym testem dla systemu będą nadchodzące miesiące letnie, kiedy konsumpcja napojów drastycznie wzrośnie. Czy infrastruktura wytrzyma to oblężenie? Na razie liczby dają powody do zadowolenia, a Polska wyrasta na jednego z liderów recyklingu w regionie.
