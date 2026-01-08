Prawie siedem tysięcy złotych co miesiąc dla seniorów. Wystarczy jeden warunek
Emerytura honorowa to jedno z najbardziej hojnych świadczeń wypłacanych przez polski system ubezpieczeń społecznych, które od pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku wzrośnie do poziomu prawie siedmiu tysięcy złotych miesięcznie. Obecnie stulatkowie otrzymują sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy brutto, ale planowana waloryzacja podniesie tę kwotę o kolejne trzysta dwadzieścia trzy złote do szacowanego poziomu sześć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy. To wyjątkowe świadczenie honorowe przysługuje wszystkim obywatelom polskim którzy ukończyli sto lat, niezależnie od tego czy kiedykolwiek pracowali, opłacali składki emerytalne czy otrzymują jakiekolwiek inne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zasady przyznawania emerytury honorowej określa ustawa z osiemnastego października dwa tysiące dwudziestego czwartego roku o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia stu lat oraz ustawa z siedemnastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do dodatku powstaje z mocy prawa automatycznie z chwilą setnich urodzin i stanowi symboliczne wyróżnienie oraz formę docenienia najstarszych obywateli przez państwo polskie. Świadczenie nie zastępuje podstawowej emerytury ani renty, lecz jest wypłacane niezależnie od nich jako dodatkowe wsparcie finansowe, co oznacza że stulatek może otrzymywać jednocześnie swoją regularną emeryturę z tytułu przepracowanych lat oraz dodatkowo emeryturę honorową.
Wyjątkowość tego świadczenia polega na jego powszechności w grupie wiekowej stulatków – bez znaczenia pozostaje dotychczasowa aktywność zawodowa czy fakt opłacania składek przez całe życie. Emerytura honorowa może trafić także do seniorów którzy nigdy nie pracowali zawodowo, nie byli objęci systemem ubezpieczeń społecznych, nie opłacali żadnych składek ani nie nabyli prawa do emerytury lub renty z żadnego tytułu. Jedynym warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz ukończenie wieku stu lat, co czyni to świadczenie najbardziej inkluzywnym programem wsparcia dla osób starszych w polskim systemie zabezpieczenia społecznego.
Automatyczne przyznanie lub konieczność złożenia wniosku
Procedura przyznania świadczenia honorowego zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby i przebiega według dwóch różnych ścieżek. Jeśli stulatek już pobiera świadczenia wymienione w ustawie z osiemnastego października dwa tysiące dwudziestego czwartego roku, takie jak emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna po zmarłym małżonku, emerytura mundurowa z policji lub wojska, emerytura górnicza czy świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wtedy emerytura honorowa zostaje przyznana automatycznie bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku. System informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych monitoruje daty urodzenia wszystkich beneficjentów i gdy osoba kończy sto lat, automatycznie generuje decyzję o przyznaniu świadczenia honorowego, która jest następnie doręczana zainteresowanemu na adres korespondencyjny.
W przypadku gdy senior nie otrzymuje żadnego ze świadczeń wskazanych w ustawie, ponieważ nigdy nie pracował zawodowo, nie nabył praw emerytalnych lub z innych przyczyn nie jest objęty systemem ubezpieczeń społecznych, musi samodzielnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia honorowego do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, przesłać pocztą tradycyjną lub wykorzystać platformę PUE ZUS po zalogowaniu się profilem zaufanym. Do wniosku należy dołączyć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek oraz oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa. ZUS rozpatruje taki wniosek w trybie standardowym i wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie świadczenia, choć odmowa praktycznie nigdy nie ma miejsca jeśli spełnione są formalne wymogi wieku i obywatelstwa.
Waloryzacja marcowa podniesie świadczenie o przeszło trzysta złotych
Po podwyżce z pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku emerytura honorowa została podniesiona do kwoty sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy brutto miesięcznie, co stanowiło wzrost o trzysta czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze w porównaniu do okresu poprzedniego gdy stulatkowie otrzymywali sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych trzynaście groszy. Kwota obowiązująca od marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku będzie wypłacana do końca lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku, po czym nastąpi kolejna coroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych obejmująca również emeryturę honorową.
Kolejna waloryzacja świadczenia honorowego zaplanowana jest na pierwszy marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Z aktualnych prognoz ekonomicznych i szacunków Ministerstwa Finansów oraz analityków rynkowych wynika że waloryzacja może wynieść co najmniej cztery przecinek dziewięć procenta, co przełożyłoby się bezpośrednio na wzrost emerytury honorowej o około trzysta dwadzieścia trzy złote do poziomu sześć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy miesięcznie. Należy jednak pamiętać że ostateczna wysokość podwyżki zostanie ustalona dopiero po opublikowaniu kompletnych danych statystycznych przez Główny Urząd Statystyczny, więc faktyczna kwota może być nieco wyższa lub niższa od prognoz.
Decydujące znaczenie dla wysokości waloryzacji będą miały dwa kluczowe komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – pierwszy dotyczący średniorocznej inflacji konsumenckiej w roku dwa tysiące dwudziestym piątym oraz drugi odnoszący się do realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w odniesieniu do roku dwa tysiące dwudziestego czwartego. Zgodnie z artykułem dziewięćdziesiąt cztery ustęp pierwszy punkt pierwszy ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny powinien ogłosić wskaźnik inflacji do końca stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku, natomiast dane o wzroście płac najpóźniej do dziesiątego lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Dopiero po publikacji obu tych wskaźników możliwe będzie ustalenie finalnego wskaźnika waloryzacji który zdecyduje o wysokości przyszłorocznych podwyżek wszystkich świadczeń emerytalnych i rentowych w Polsce.
Comiesięczna wypłata razem z emeryturą lub rentą
Od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku świadczenie honorowe wypłacane jest w cyklu miesięcznym jako stałe uzupełnienie emerytury lub renty, co stanowi istotną zmianę w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań. Dzięki regularnej miesięcznej wypłacie uprawnieni seniorzy otrzymują swoje pieniądze w przewidywalnych terminach wraz z innymi należnymi świadczeniami, co ułatwia planowanie budżetu domowego i pokrywanie bieżących kosztów utrzymania. Świadczenie honorowe wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zależności od tego jakiemu systemowi ubezpieczenia emerytalnego podlega dana osoba, a w przypadku seniorów którzy nigdy nie otrzymywali emerytury ani renty wypłatą dodatku zajmuje się zawsze Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Środki finansowe przekazywane są zgodnie z obowiązującym kalendarzem wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, najczęściej w tym samym terminie co podstawowe świadczenie jeśli jest ono pobierane przez stulatletniego beneficjenta. Oznacza to że jeśli emeryt otrzymuje swoją standardową emeryturę piątego dnia miesiąca, to również piątego dnia miesiąca na jego konto trafi dodatkowa kwota z tytułu emerytury honorowej. Osoby które nie pobierają żadnych innych świadczeń otrzymują emeryturę honorową według standardowego harmonogramu wypłat obowiązującego w ich oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Należy pamiętać że emerytura honorowa jest objęta opodatkowaniem na dokładnie takich samych zasadach jak standardowe świadczenia emerytalne i rentowe. Od wypłacanej kwoty brutto automatycznie odliczane są zarówno zaliczka na podatek dochodowy według obowiązującej skali podatkowej, jak i składka zdrowotna w wysokości dziewięć procent podstawy wymiaru. W efekcie senior otrzymuje na swoje konto bankowe lub na poczcie kwotę netto niższą od tej która widnieje w oficjalnych komunikatach jako kwota brutto świadczenia. W przypadku emerytury honorowej wynoszącej od marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku około sześć tysięcy dziewięćset złotych brutto, po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej rzeczywista kwota do wypłaty będzie wynosić około pięć tysięcy dwustu do pięciu tysięcy pięciuset złotych netto, w zależności od łącznej wysokości wszystkich świadczeń pobieranych przez daną osobę i zastosowania odpowiednich ulg podatkowych.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich zbliża się do setnych urodzin i już pobiera emeryturę, rentę lub jakiekolwiek świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nie musisz podejmować żadnych działań. Emerytura honorowa zostanie przyznana automatycznie w miesiącu w którym następują setne urodziny, a decyzja o przyznaniu świadczenia trafi pocztą na adres korespondencyjny zarejestrowany w systemie. Pierwsze przelewy zaczną wpływać na konto już w tym samym miesiącu lub najpóźniej w następnym, zależnie od tego czy urodziny przypadają na początek czy koniec miesiąca.
Jeśli stulatek nigdy nie pracował zawodowo, nie nabył praw emerytalnych i nie otrzymuje żadnych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych, absolutnie konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia honorowego. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym oddziale ZUS na terenie całej Polski, nie musisz udawać się do oddziału właściwego według miejsca zamieszkania. Możesz również wysłać wniosek pocztą tradycyjną lub skorzystać z elektronicznego formularza na platformie PUE ZUS po zalogowaniu profilem zaufanym. Do wniosku załącz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości potwierdzającego datę urodzenia oraz krótkie oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
Pamiętaj że emerytura honorowa nie pomniejsza innych świadczeń ani nie wpływa negatywnie na ich wysokość. Jeśli pobierasz emeryturę z ZUS, rentę rodzinną po zmarłym małżonku, świadczenia przedemerytalne czy jakiekolwiek inne świadczenia, wszystkie one będą nadal wypłacane w pełnej wysokości, a emerytura honorowa dojdzie jako dodatkowe źródło dochodu. Łączna kwota wszystkich świadczeń może przekroczyć dziesięć tysięcy złotych miesięcznie co znacząco poprawia komfort finansowy i pozwala na pokrycie zwiększonych kosztów leczenia, leków, opieki czy adaptacji mieszkania do potrzeb osoby w bardzo podeszłym wieku.
Jeśli opiekujesz się stulatkiem który ma problemy z poruszaniem się lub komunikacją, możesz działać w jego imieniu składając wniosek o emeryturę honorową jako pełnomocnik z pełnomocnictwem notarialnym lub jako opiekun prawny ustanowiony przez sąd. ZUS zaakceptuje wniosek złożony przez osobę trzecią pod warunkiem dołączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania seniora. W przypadku seniorów mieszkających w domach pomocy społecznej, hospicjach czy innych placówkach całodobowej opieki, personel placówki może pomóc w wypełnieniu i złożeniu wniosku, choć samo świadczenie jest zawsze wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy beneficjenta lub jego opiekuna prawnego.
Monitoruj konto bankowe po setnych urodzinach aby upewnić się że przelewy trafiają regularnie co miesiąc. Jeśli zauważysz jakiekolwiek opóźnienia lub brak wypłaty emerytury honorowej pomimo upływu dwóch miesięcy od złożenia wniosku lub od setnych urodzin w przypadku automatycznego przyznania, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych telefonicznie lub osobiście aby wyjaśnić przyczynę opóźnienia i przyspieszyć realizację należnego świadczenia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.