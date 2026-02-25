Prawo jazdy stracisz na drodze krajowej za prędkość. Rewolucja w przepisach drogowych zatwierdzona.

To koniec taryfy ulgowej dla kierowców o „ciężkiej nodze” na drogach poza obszarem zabudowanym. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zrównuje sankcje za drastyczne przekroczenie prędkości na wszystkich rodzajach dróg jednojezdniowych. Nowe przepisy mają drastycznie poprawić bezpieczeństwo na najniebezpieczniejszych odcinkach tras krajowych i wojewódzkich.

Rewolucja w przepisach: Co się zmienia? Dotychczas rygorystyczna kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h obowiązywała niemal wyłącznie w obszarze zabudowanym. Nowelizacja rozszerza ten mechanizm na drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza miastem. Oznacza to, że jeśli na zwykłej drodze krajowej (gdzie limit wynosi 90 km/h) pojedziesz 141 km/h, funkcjonariusz policji odbierze Ci uprawnienia na miejscu.

Sankcje za prędkość w 2026 r. Tabela porównawcza Poniższe zestawienie pokazuje, jak zmieni się system karania po wejściu w życie nowych przepisów: Miejsce wykroczenia Obecny stan prawny Nowe przepisy (2026) Obszar zabudowany Utrata PJ na 3 m-ce za +50 km/h Bez zmian Droga jednojezdniowa poza miastem Mandat i punkty karne Utrata PJ na 3 m-ce za +50 km/h Autostrady i drogi ekspresowe Mandat i punkty karne Bez zmian (PJ tylko przy limicie punktów)

Dlaczego zaostrzono kary? Tragiczne statystyki Ministerstwo Infrastruktury, będące autorem projektu, argumentuje, że to właśnie na drogach jednojezdniowych poza obszarem zabudowanym dochodzi do największej liczby tragicznych wypadków (m.in. zderzeń czołowych). Wysoka prędkość w takich miejscach drastycznie ogranicza szanse na przeżycie. Nowe prawo ma wyeliminować z ruchu najbardziej brawurowych kierowców, którzy do tej pory czuli się bezkarni na trasach międzymiastowych.

Proces legislacyjny: Kiedy zmiany wejdą w życie? Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i teraz trafi pod obrad Sejmu. Zgodnie z zapowiedziami rządu, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu ścieżki parlamentarnej i podpisie prezydenta. Optymistyczny wariant zakłada, że policja zacznie korzystać z nowych uprawnień jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku.