Prawo jazdy stracisz na drodze krajowej za prędkość. Rewolucja w przepisach drogowych zatwierdzona.
Rewolucja w przepisach: Co się zmienia?
Dotychczas rygorystyczna kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h obowiązywała niemal wyłącznie w obszarze zabudowanym. Nowelizacja rozszerza ten mechanizm na drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza miastem. Oznacza to, że jeśli na zwykłej drodze krajowej (gdzie limit wynosi 90 km/h) pojedziesz 141 km/h, funkcjonariusz policji odbierze Ci uprawnienia na miejscu.
Sankcje za prędkość w 2026 r. Tabela porównawcza
Poniższe zestawienie pokazuje, jak zmieni się system karania po wejściu w życie nowych przepisów:
|Miejsce wykroczenia
|Obecny stan prawny
|Nowe przepisy (2026)
|Obszar zabudowany
|Utrata PJ na 3 m-ce za +50 km/h
|Bez zmian
|Droga jednojezdniowa poza miastem
|Mandat i punkty karne
|Utrata PJ na 3 m-ce za +50 km/h
|Autostrady i drogi ekspresowe
|Mandat i punkty karne
|Bez zmian (PJ tylko przy limicie punktów)
Dlaczego zaostrzono kary? Tragiczne statystyki
Ministerstwo Infrastruktury, będące autorem projektu, argumentuje, że to właśnie na drogach jednojezdniowych poza obszarem zabudowanym dochodzi do największej liczby tragicznych wypadków (m.in. zderzeń czołowych). Wysoka prędkość w takich miejscach drastycznie ogranicza szanse na przeżycie. Nowe prawo ma wyeliminować z ruchu najbardziej brawurowych kierowców, którzy do tej pory czuli się bezkarni na trasach międzymiastowych.
Proces legislacyjny: Kiedy zmiany wejdą w życie?
Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i teraz trafi pod obrad Sejmu. Zgodnie z zapowiedziami rządu, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu ścieżki parlamentarnej i podpisie prezydenta. Optymistyczny wariant zakłada, że policja zacznie korzystać z nowych uprawnień jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku.
Wnioski dla kierowców
Wprowadzenie surowszych kar niesie ze sobą konkretne konsekwencje dla każdego użytkownika dróg:
- Koniec z „szybką, ale bezpieczną” jazdą: Nawet na pustej drodze krajowej przekroczenie limitu o 51 km/h oznacza 3 miesiące przerwy od prowadzenia auta.
- Większa rola wideorejestratorów: Policja zapowiada zwiększoną liczbę patroli w nieoznakowanych radiowozach na trasach wylotowych z miast.
- Automatyzm kary: System CEPiK będzie natychmiast odnotowywał zatrzymanie uprawnień, co uniemożliwi jazdę „na fizycznym dokumencie” po interwencji.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy PAP dotyczącej przyjęcia projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przez rządu (luty 2026 r.).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.