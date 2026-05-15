Premier ujawnił szokujące dane z granicy. Padło „zero”
Donald Tusk poinformował, że w pierwszym kwartale 2026 roku nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy z Białorusią. Premier podkreślił, że dzięki inwestycjom, nowym technologiom oraz działaniom Straży Granicznej, wojska i policji polska granica wschodnia stała się obecnie najlepiej strzeżoną granicą zewnętrzną Unii Europejskiej.
Premier Donald Tusk przekazał nowe informacje dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Podczas spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Otwocku szef rządu poinformował, że w pierwszym kwartale 2026 roku nie odnotowano ani jednej skutecznej próby nielegalnego przekroczenia granicy.
Tusk przedstawił dane dotyczące granicy
W piątek Donald Tusk wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim uczestniczył w odprawie Straży Granicznej.
Spotkanie odbyło się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej „Strażnica” w Otwocku.
Podczas konferencji prasowej premier przedstawił najnowsze statystyki dotyczące prób nielegalnego przekraczania granicy.
Jak poinformował, w 2023 roku granicę z Białorusią nielegalnie przekroczyło około 12 tys. osób.
Według przekazanych danych sytuacja w 2026 roku wygląda zupełnie inaczej.
„Zero udanych prób”
Donald Tusk podkreślił, że w pierwszym kwartale 2026 roku nie doszło do żadnej skutecznej próby nielegalnego przekroczenia granicy.
Premier określił ten wynik jako efekt wielomiesięcznych działań służb i inwestycji państwa.
– Możemy uroczyście ogłosić, że w I kwartale 2026 roku nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy – powiedział szef rządu.
Nowe systemy i inwestycje
Premier zaznaczył, że poprawa bezpieczeństwa była możliwa dzięki współpracy Straży Granicznej, wojska i policji.
Wskazał również na znaczenie nowych technologii oraz rozwiązań wywiadowczych.
Wśród najważniejszych elementów wymienił elektronikę, monitoring oraz inwestycje w systemy ochrony granicy.
Zdaniem premiera pozwoliło to stworzyć jeden z najbardziej zaawansowanych systemów ochrony granic w Europie.
Tusk: presja migracyjna nadal jest bardzo duża
Szef rządu podkreślił jednocześnie, że mimo skuteczności działań sytuacja na granicy pozostaje trudna.
Premier ocenił, że granica polsko-białoruska jest obecnie poddawana jednej z największych presji migracyjnych w Europie.
Donald Tusk ponownie oskarżył białoruski reżim o organizowanie nielegalnej migracji.
Według niego działania władz w Mińsku były elementem celowej destabilizacji sytuacji na granicy.
Nowe środki dla Straży Granicznej
Premier odniósł się także do finansowania ochrony granicy.
Poinformował, że 15 maja mają zostać przedstawione decyzje dotyczące środków z programu SAFE.
Donald Tusk zapowiedział, że Straż Graniczna otrzyma wszystkie niezbędne środki do dalszej ochrony granicy.
Premier stwierdził również, że wcześniejsze polityczne spory wokół ustawy SAFE utrudniły proces przekazywania środków.
Co to oznacza?
- Premier poinformował o braku skutecznych prób nielegalnego przekroczenia granicy w I kwartale 2026 r.
- Rząd wskazuje na skuteczność działań Straży Granicznej, wojska i policji.
- Na granicy wykorzystano nowe systemy elektroniczne i monitoring.
- Polska ma otrzymać kolejne środki na ochronę granicy.
- Rząd podkreśla, że presja migracyjna ze strony Białorusi nadal pozostaje wysoka.
