Premier wprowadził stan alarmowy na terenie całego kraju. W Warszawie również stan podwyższonej gotowości
Większość mieszkańców Warszawy mija codziennie uzbrojonych żołnierzy na dworcach i przechodzi przez dodatkowe kontrole na lotnisku, traktując to jako nową normalność. Tymczasem to bezpośredni efekt zarządzeń premiera – w Polsce od miesięcy obowiązują trzy odrębne stopnie alarmowe, a premier Donald Tusk właśnie przedłużył ich obowiązywanie na cały okres wakacji, do 31 sierpnia 2026 roku.
BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE – co dokładnie obowiązuje
Na terenie całego kraju do 31 sierpnia, do godziny 23:59, obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz drugi stopień alarmowy CRP, czyli BRAVO-CRP, dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni. Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS obowiązuje trzeci, wyższy stopień – CHARLIE. Stopień BRAVO dotyczy też polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.
Premier wprowadza stopnie alarmowe na podstawie ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych. W oficjalnym uzasadnieniu rząd nie owija w bawełnę – chodzi o działania o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej, a także konsekwencje zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Stopnie alarmowe obowiązują w Polsce z przerwami od 2022 roku, a obecne zarządzenia są kolejnym, nieprzerwanym przedłużeniem.
Dlaczego akurat kolej ma najwyższy stopień
To, że właśnie linie kolejowe objęto wyższym stopniem CHARLIE, nie jest przypadkowe. W listopadzie 2025 roku w miejscowości Mika na Mazowszu, na trasie Warszawa-Dorohusk, dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem wysadziło fragment toru kolejowego. To wydarzenie miało bezpośrednie skutki dla całego regionu – mazowiecka infrastruktura kolejowa pozostaje obszarem o najwyższej intensywności patroli w ramach CHARLIE, a trasy do Lublina, Radomia i na wschód kraju biegną właśnie przez teren, gdzie doszło do sabotażu.
W praktyce dla pasażera kolei oznacza to większą liczbę umundurowanych funkcjonariuszy noszących broń długą i kamizelki kuloodporne, więcej kamer monitoringu oraz patrole wzdłuż torów – zwłaszcza na podmiejskich odcinkach, gdzie kontrola infrastruktury jest trudniejsza niż w samym mieście.
Co to znaczy dla Warszawy konkretnie
Stolica jako centrum administracyjno-gospodarcze kraju jest obszarem o szczególnym znaczeniu w systemie alarmowym. Główne węzły komunikacyjne – Dworzec Centralny, Dworzec Wschodni, Lotnisko Chopina oraz terminal cargo na Okęciu – są objęte wzmożonymi kontrolami przez cały czas obowiązywania stopnia BRAVO. Stołeczne urzędy, szkoły i obiekty publiczne od 2022 roku stopniowo wdrażają systemy kontroli dostępu wymagane na tym poziomie zagrożenia.
Na samym Lotnisku Chopina sytuację dodatkowo komplikuje równoległa, niezwiązana ze stopniami alarmowymi modernizacja stref kontroli bezpieczeństwa, prowadzona etapami do grudnia 2026 roku. W terminalu instalowane są nowoczesne skanery w technologii tomografii komputerowej, które w przyszłości pozwolą podróżnym nie wyjmować elektroniki z bagażu podręcznego – ale w trakcie samych prac trzeba liczyć się z dłuższymi kolejkami. Port lotniczy rekomenduje przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem – co najmniej dwie godziny przed lotami krótkodystansowymi i trzy godziny przed dłuższymi.
Jak przygotować się na wakacyjną podróż?
Jadąc samolotem z Lotniska Chopina, warto dotrzeć na miejsce wcześniej niż zwykle – nie tylko ze względu na podwyższony stopień alarmowy, ale też z powodu trwającej modernizacji terminalu. Limit płynów w bagażu podręcznym wciąż obowiązuje w standardowej formie – opakowania do 100 ml zapakowane w jedną przezroczystą torbę o pojemności maksymalnie litra – i na razie nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło przed końcem wakacji.
Pasażerowie pociągów, zwłaszcza na trasach przez Mazowsze w kierunku wschodniej granicy, mogą natrafić na dodatkowe kontrole i patrole służb na peronach i wzdłuż torów – to normalna konsekwencja stopnia CHARLIE, a nie powód do niepokoju. Warto natomiast pilnować bagażu przez cały czas podróży, bo pozostawiona bez opieki torba czy walizka – w pociągu, metrze, na dworcu czy lotnisku – automatycznie uruchamia procedury bezpieczeństwa, łącznie z możliwą ewakuacją, i może skończyć się mandatem do 500 zł dla osoby, która ją zostawiła. Jeśli zauważysz coś niestandardowego – nietypowo zachowującą się osobę, pakunek bez właściciela – najlepiej zglosić to obsłudze albo najbliższemu patrolowi, zamiast czekać, aż zrobi to ktoś inny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.