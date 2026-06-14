Premier wprowadził stan alarmowy. Służby na ulicach i kolei, kontrole, wzmożona czujność
Polska od miesięcy funkcjonuje w stanie podwyższonej gotowości antyterrorystycznej – i większość mieszkańców nie zdaje sobie z tego sprawy. Premier Donald Tusk przedłużył obowiązujące stopnie alarmowe do 31 sierpnia 2026 roku. W całym kraju obowiązują BRAVO i BRAVO-CRP, a na liniach kolejowych – surowszy CHARLIE. Co te nazwy oznaczają, dlaczego zostały wprowadzone i czy jako zwykły obywatel powinieneś cokolwiek zmienić w swoim postępowaniu?
Skąd w ogóle wzięły się stopnie alarmowe – i kto je wprowadza
System stopni alarmowych w Polsce reguluje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 92 t.j.). Wprowadza ją wyłącznie Prezes Rady Ministrów – w drodze zarządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW. Stopień może być wprowadzony dla całego kraju, wybranego województwa, konkretnego obiektu lub kategorii infrastruktury.
Obecne stopnie alarmowe mają charakter prewencyjny i wynikają bezpośrednio z sytuacji geopolitycznej: działań hybrydowych Federacji Rosyjskiej i Białorusi wobec Polski i innych krajów UE oraz konsekwencji zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Stopień CHARLIE na kolei wszedł 18 listopada 2025 roku – po udokumentowanych aktach sabotażu na polskiej infrastrukturze kolejowej.
Cztery stopnie alarmowe – co każdy oznacza
Skala jest czterostopniowa i rosnąca. Każdy kolejny poziom nie zastępuje poprzedniego – nakłada na służby i administrację dodatkowe obowiązki.
- ALFA (1. stopień) – poziom bazowy, wprowadzany przy ogólnym wzroście zagrożenia terrorystycznego bez konkretnych sygnałów o ataku. Służby prowadzą rutynowy monitoring. W praktyce obywatel różnicy nie zauważy.
- BRAVO (2. stopień) – zwiększone i przewidywalne zagrożenie wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel ataku nie został jeszcze zidentyfikowany. Służby wchodzą w tryb wzmożonego działania: wzmocnione patrole, kontrole obiektów infrastruktury krytycznej, podniesiona gotowość ratownicza. To aktualny poziom dla całego kraju.
- CHARLIE (3. stopień) – wprowadzany gdy pojawiają się wiarygodne informacje o planowanym ataku lub gdy doszło do zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel zamachu. Oznacza m.in. wprowadzenie całodobowych dyżurów osób odpowiedzialnych za procedury antyterrorystyczne, możliwe wzmożone kontrole pasażerów i bagażu. Aktualnie obowiązuje wyłącznie na liniach kolejowych PKP PLK S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.
- DELTA (4. stopień) – najwyższy, wprowadzany gdy atak terrorystyczny jest nieuchronny lub właśnie nastąpił. W Polsce nie był dotychczas wprowadzony.
Równolegle do systemu antyterrorystycznego funkcjonuje identyczna czterostopniowa skala CRP (ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP, DELTA-CRP) – dotycząca wyłącznie zagrożeń w cyberprzestrzeni. Aktualnie obowiązuje BRAVO-CRP dla całego kraju.
Co aktualnie obowiązuje w Polsce?
Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku obowiązują:
- BRAVO – na terenie całego kraju,
- BRAVO – wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- BRAVO-CRP – na terenie całego kraju,
- CHARLIE – na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
CHARLIE na kolei jest jak dotąd najwyższym stopniem alarmowym wprowadzonym w Polsce. Wyższy stopień – DELTA – nie był nigdy ogłoszony.
Co BRAVO oznacza dla służb – i co zmienia dla Ciebie?
Stopień BRAVO nakłada konkretne obowiązki na administrację publiczną, służby mundurowe i operatorów infrastruktury krytycznej. Policja i Straż Graniczna prowadzą wzmożone patrole, w tym zwiększoną liczbę kontroli pojazdów i osób w rejonach szczególnie wrażliwych. ABW intensyfikuje monitoring zagrożeń. Służby ratunkowe są w podwyższonej gotowości operacyjnej. Obiekty użyteczności publicznej, elektrownie, wodociągi, węzły komunikacyjne – wszystkie podlegają wzmocnionej ochronie fizycznej i monitoringowi.
Dla zwykłego obywatela stopień BRAVO nie wprowadza żadnych zakazów ani nakazów. Nie ma godziny policyjnej, nie ma zakazu zgromadzeń, nie ma reglamentacji zakupów. Codzienne życie przebiega bez ograniczeń. Jedyna różnica, którą możesz zauważyć, to wzmożona obecność służb mundurowych w przestrzeni publicznej oraz częstsze kontrole przy wejściu do obiektów rządowych lub lotnisk.
Co CHARLIE na kolei oznacza dla pasażerów?
CHARLIE na liniach kolejowych jest reakcją na serię udokumentowanych aktów sabotażu na polskiej infrastrukturze kolejowej w listopadzie 2025 roku. Na tym poziomie służby i zarządca infrastruktury mają obowiązek prowadzenia całodobowych dyżurów osób odpowiedzialnych za procedury antyterrorystyczne, intensywniejszego monitorowania obszaru torów i obiektów stacyjnych oraz gotowości do natychmiastowego działania przy potwierdzeniu zagrożenia.
W praktyce pasażer może zetknąć się z wzmożoną obecnością służb na dworcach i w pociągach, sporadycznymi kontrolami bagażu lub dokumentów przy wejściu na perony, a także z szybszym reagowaniem służb na zgłoszenia o podejrzanych przedmiotach lub zachowaniach. Opóźnienia pociągów związane z działaniami prewencyjnymi – np. sprawdzaniem torowiska – wpisują się w realia stopnia CHARLIE.
Co BRAVO-CRP oznacza w cyberprzestrzeni?
Stopień BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w systemach informatycznych i obowiązki z niego wynikające spoczywają na administracji publicznej i operatorach infrastruktury krytycznej – nie na zwykłych użytkownikach internetu. Instytucje objęte tym stopniem są zobowiązane do wzmożonego monitorowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, weryfikowania czy nie doszło do naruszenia komunikacji elektronicznej, zapewnienia całodobowych dyżurów administratorów kluczowych systemów oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach cyberbezpieczeństwa.
Dla obywatela oznacza to, że systemy e-administracji, bankowości państwowej i infrastruktury krytycznej są monitorowane intensywniej niż zwykle. Nie ma żadnych ograniczeń dla prywatnych użytkowników internetu.
Warszawa: węzeł kolejowy, infrastruktura krytyczna i najwyższe natężenie kontroli
Warszawa jest szczególnym punktem na mapie aktualnych stopni alarmowych z kilku powodów jednocześnie. Jako stolica skupia największą w Polsce koncentrację obiektów administracji rządowej, infrastruktury krytycznej, siedzib instytucji finansowych i dyplomatycznych. Wszystkie podlegają wzmożonej ochronie w stopniu BRAVO.
Równocześnie przez Warszawę przechodzą jedne z najważniejszych linii kolejowych w kraju – zarządzanych przez PKP PLK, objętych stopniem CHARLIE. Dworce Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia to węzły o kluczowym znaczeniu dla krajowego transportu kolejowego. Wzmożona obecność służb na tych obiektach oraz intensywniejszy monitoring są bezpośrednią konsekwencją obowiązującego stopnia alarmowego.
Mieszkańcy stolicy mogą też częściej niż w innych miastach zauważyć kontrole przy wejściu do obiektów rządowych, dyplomatycznych i przy wybranych węzłach komunikacyjnych – to element procedur wynikających ze stopnia BRAVO obowiązującego w całym kraju.
Co powinieneś wiedzieć? Pytania i odpowiedzi (FAQ)
- Czy stopień BRAVO oznacza, że jestem w niebezpieczeństwie? Nie. BRAVO to stopień prewencyjny – oznacza zwiększone zagrożenie terrorystyczne na poziomie ogólnym, bez zidentyfikowanego konkretnego celu ataku. Służby działają intensywniej, żebyś Ty nie musiał.
- Czy ja mam coś robić? Ważne, by bezwzględnie słuchać wskazówek i poleceń służb porządkowych. Dla zwykłych obywateli stopień BRAVO nie wprowadza żadnych nakazów ani zakazów, więc nie ma czego „nie przestrzegać”. Ograniczenia i obowiązki w stanach alarmowych dotyczą służb i administracji, nie cywilów.
- Czy mogę jeździć pociągiem podczas stopnia CHARLIE na kolei? Tak, bez ograniczeń. CHARLIE na kolei nie zamyka dworców ani tras kolejowych. Możesz spotkać wzmożone kontrole bagażu lub dokumentów, ale podróżowanie jest w pełni dozwolone.
- Czy mogę fotografować dworce i tory kolejowe? Fotografowanie w przestrzeni publicznej jest co do zasady dozwolone. Przy stopniu CHARLIE służby są jednak wyczulone na osoby intensywnie dokumentujące infrastrukturę kolejową bez wyraźnego powodu – szczególnie tory, urządzenia sterowania ruchem, tunele i mosty. Jeśli widzisz kogoś, kto Twoim zdaniem zachowuje się podejrzanie przy takiej infrastrukturze – zgłoś to na 112.
- Skąd będę wiedzieć, jeśli stopień się zmieni? Zmiana stopnia alarmowego ogłaszana jest przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na stronie rcb.gov.pl oraz w komunikatach Alertu RCB. RCB wysyła SMS do wszystkich telefonów w zasięgu sieci BTS bez żadnej aplikacji. Warto obserwować profil RCB w mediach społecznościowych.
- Czy muszę coś zmienić w codziennym życiu? Żadnych zmian nie musisz wprowadzać. Możesz jednak podnieść swoją czujność w przestrzeni publicznej – szczególnie na dworcach, w centrach handlowych, przy obiektach rządowych. Nie jest to obowiązek, ale element odpowiedzialności obywatelskiej.
- Na co zwracać uwagę i kiedy dzwonić na 112? Zgłoś służbom: porzucone torby, plecaki lub paczki pozostawione bez właściciela w miejscu publicznym; osoby intensywnie i bez wyraźnego powodu fotografujące lub filmujące infrastrukturę (tory, mosty, obiekty energetyczne, budynki rządowe); pojazdy dostawcze zaparkowane w nieoczywistych miejscach blisko zgromadzeń lub obiektów publicznych; osoby zachowujące się nerwowo i uciekające wzrokiem przy infrastrukturze krytycznej. Zgłoś na 112 – nie analizuj, czy zagrożenie jest „wystarczająco poważne”. Służby wolą sto fałszywych alarmów niż jeden zignorowany sygnał.
- Czy stopnie alarmowe dotyczą też cyberprzestrzeni i czy muszę coś zmienić w swoim korzystaniu z internetu? BRAVO-CRP nakłada obowiązki wyłącznie na instytucje publiczne i operatorów infrastruktury krytycznej, nie na prywatnych użytkowników. Nie musisz nic zmieniać. Warto jednak stosować podstawowe zasady higieny cyfrowej niezależnie od stopnia alarmowego: silne hasła, dwuskładnikowe uwierzytelnianie, ostrożność przy niezamówionych e-mailach i linkach.
- Kiedy stopnie alarmowe zostaną zniesione? Aktualne zarządzenie obowiązuje do 31 sierpnia 2026 roku. Po tej dacie premier może je znieść, utrzymać lub zmienić poziom – w zależności od oceny zagrożeń przez służby. Biorąc pod uwagę, że system funkcjonuje nieprzerwanie od 2022 roku i jest regularnie przedłużany, należy przyjąć, że podwyższony stopień alarmowy będzie towarzyszył Polsce przez całą perspektywę konfliktu w Ukrainie.
- Czy powinienem się bać? Nie. Celem systemu stopni alarmowych jest podniesienie gotowości służb – nie wywoływanie paniki społecznej. Prawdopodobieństwo, że jako indywidualny obywatel zetknie się Pan lub Pani bezpośrednio z zagrożeniem terrorystycznym, pozostaje statystycznie bardzo niskie. Czujność i znajomość zasad postępowania to rozsądek, nie strach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.