Prestiżowy dodatek dla liderów lokalnych społeczności. Od marca wypłacą 373 zł miesięcznie
Wiosna 2026 roku przynosi bardzo dobre wiadomości dla tysięcy osób, które w przeszłości angażowały się w pracę na rzecz swoich sołectw. Od 1 marca, wraz z coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, znacząco wzrasta kwota specjalnego dodatku pieniężnego dla byłych sołtysów. To stosunkowo nowe świadczenie, wprowadzone zaledwie w 2023 roku, staje się coraz bardziej atrakcyjnym wsparciem finansowym dla seniorów mieszkających na wsiach. Od przyszłego miesiąca uprawnieni będą otrzymywać dokładnie 373,67 zł miesięcznie, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do dotychczasowej stawki.
Co istotne, dodatek ten można bez przeszkód łączyć z innymi świadczeniami, a fakt pobierania emerytury z ZUS nie wyklucza możliwości ubiegania się o pieniądze z KRUS. Szacuje się, że w całej Polsce z tego wsparcia korzysta już około 40 tysięcy osób, a ich liczba systematycznie rośnie wraz z osiąganiem wieku emerytalnego przez kolejne roczniki byłych sołtysów.
Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kluczowe warunki
Choć świadczenie jest powszechnie nazywane „emeryturą dla sołtysa”, jego uzyskanie wymaga spełnienia konkretnych kryteriów ustawowych. Pieniądze nie są przyznawane wszystkim sprawującym tę funkcję w przeszłości, lecz tylko tym, którzy wykazali się odpowiednim stażem pracy społecznej.
Wiek emerytalny: O dodatek można ubiegać się po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.
Staż na stanowisku: Należy pełnić funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, przy czym łączny czas sprawowania urzędu nie może być krótszy niż 7 lat.
Ciągłość nie jest wymagana: Ustawodawca dopuszcza przerwy w pełnieniu funkcji – liczy się suma lat spędzonych na stanowisku.
Niekaralność: Warunkiem niezbędnym jest brak wyroków za przestępstwa skarbowe lub pospolite popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Jak złożyć wniosek i jakie dokumenty przygotować?
Wypłata świadczenia nie następuje z urzędu – aby pieniądze zaczęły wpływać na konto, zainteresowany musi złożyć stosowny wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nawet jeśli emeryturę wypłaca ZUS, to właśnie KRUS zajmuje się obsługą tego konkretnego dodatku.
Do wniosku należy dołączyć:
Zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa.
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa związane z pełnionym urzędem.
W przypadku braku dokumentów w gminie: oświadczenie pisemne potwierdzone przez co najmniej pięć osób zamieszkujących sołectwo w czasie pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa.
Waloryzacja 2026: Z 300 zł do ponad 373 zł
Wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji, co pozwala na utrzymanie jego realnej wartości w obliczu rosnących kosztów życia. Ewolucja tej kwoty pokazuje, jak szybko rośnie wsparcie dla wiejskich liderów:
Oficjalny komunikat Prezesa KRUS z 16 lutego 2026 roku potwierdza, że nowa stawka zacznie obowiązywać od początku przyszłego miesiąca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.