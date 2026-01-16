Prezes NBP zapowiada decyzję. Chodzi o polskie rezerwy złota
Narodowy Bank Polski rozważa dalsze zwiększanie rezerw złota. Prezes NBP zapowiedział działania zmierzające do podniesienia ich poziomu do 700 ton, wskazując jednocześnie na stabilizację inflacji i możliwe kierunki polityki stóp procentowych.
NBP chce zwiększyć rezerwy złota Polski. Prezes zapowiada decyzję
Narodowy Bank Polski planuje dalsze zwiększanie rezerw złota. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że zwróci się do zarządu banku centralnego o podjęcie uchwały w sprawie podniesienia zasobów kruszcu do poziomu 700 ton. Obecnie Polska posiada około 550 ton złota, co plasuje ją w czołówce światowych banków centralnych.
Co się zmienia?
Zapowiedź prezesa NBP oznacza kontynuację strategii intensywnego gromadzenia złota, prowadzonej w ostatnich latach. Osiągnięcie poziomu 700 ton nie zostało jednak powiązane z konkretnym terminem. Zakupy mają być realizowane elastycznie, w zależności od sytuacji na rynkach finansowych i dostępnych możliwości.
Prezes NBP podkreślił, że złoto traktowane jest jako długoterminowy zasób bezpieczeństwa, a jego sprzedaż nie jest brana pod uwagę. Decyzje o zakupach mają uwzględniać zarówno ceny kruszcu, jak i globalne uwarunkowania gospodarcze.
Fakty i tło sprawy
W 2025 roku NBP był jednym z największych nabywców złota wśród banków centralnych na świecie. W ciągu roku zasoby zwiększyły się o ponad 100 ton. Dzięki temu Polska awansowała na 12. miejsce globalnego rankingu pod względem wielkości rezerw złota.
Obecna wartość 550 ton złota szacowana jest na około 76,5 mld dolarów, czyli blisko 276 mld zł. Złoto stanowi dziś około 28 proc. wszystkich rezerw NBP, choć – jak zaznacza bank centralny – tak wysoki udział wynika w dużej mierze ze wzrostu cen kruszcu na rynkach światowych.
Dlaczego złoto jest tak ważne?
NBP konsekwentnie podkreśla, że złoto pełni funkcję strategicznego zabezpieczenia państwa. W odróżnieniu od aktywów finansowych denominowanych w walutach obcych, kruszec nie jest obciążony ryzykiem kredytowym ani politycznym. Ma to szczególne znaczenie w okresach podwyższonej niepewności geopolitycznej i gospodarczej.
Prezes NBP zwrócił jednocześnie uwagę, że dynamiczny wzrost cen złota nie będzie trwał wiecznie. W przyszłości możliwa jest korekta notowań, jednak – niezależnie od krótkoterminowych wahań – bank centralny zamierza dalej zwiększać rezerwy, traktując je jako element stabilności finansowej kraju.
Rezerwy NBP w liczbach
Łączna wartość aktywów rezerwowych NBP, obejmujących złoto oraz rezerwy walutowe, wynosi obecnie około 976,5 mld zł. Dzięki temu Polska znajduje się w gronie 20 największych banków centralnych świata pod względem wielkości rezerw.
Prezes NBP zaznaczył, że gdyby hipotetycznie sprzedać złoto zakupione w ostatnich latach, możliwy byłby znaczny zysk. Podkreślił jednak, że nie jest to celem polityki banku centralnego, a rezerwy mają charakter długofalowy.
Stopy procentowe i inflacja
Podczas wystąpienia prezes NBP odniósł się również do polityki pieniężnej. Jego zdaniem docelowy poziom stóp procentowych mógłby znaleźć się w okolicach 3,5 proc., przy realnej stopie procentowej na poziomie 1–1,5 proc. Ostateczne decyzje w tej sprawie należą jednak do Rady Polityki Pieniężnej.
Jeśli chodzi o inflację, prognozy NBP wskazują na jej utrzymanie w 2026 roku w granicach celu inflacyjnego, wynoszącego 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem o 1 punkt procentowy. Według prezesa spadek inflacji ma charakter trwały.
Co wpływa na spadek inflacji?
NBP wskazuje na kilka czynników ograniczających presję cenową. Jednym z nich jest wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń, które w ostatnich miesiącach kształtuje się na poziomie zbliżonym do 7 proc. Znaczenie mają także umiarkowany wzrost płacy minimalnej oraz niewielkie podwyżki w sektorze publicznym.
Dodatkowo na inflację wpływają niskie ceny surowców i żywności na rynkach światowych oraz rosnący import tańszych towarów z Azji. Choć zjawiska te mogą mieć długoterminowe konsekwencje dla produkcji w Europie, w krótkim okresie sprzyjają stabilizacji cen w Polsce.
Co dalej?
Zapowiedź zwiększenia rezerw złota to kolejny sygnał, że NBP stawia na wzmacnianie bezpieczeństwa finansowego w długim horyzoncie. Decyzje dotyczące skali i tempa zakupów będą zależeć od sytuacji rynkowej, ale kierunek strategii pozostaje niezmienny.
Najbliższe miesiące pokażą, czy zapowiedzi przełożą się na konkretne uchwały i kolejne zakupy kruszcu, a także jak polityka pieniężna będzie reagować na zmieniające się warunki gospodarcze.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.