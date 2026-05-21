Prezes serwisu Cinkciarz.pl zatrzymany! Niespodziewany zwrot w sprawie znanego portalu wymiany walut

Akcja organów ścigania za oceanem

Polska prokuratura wydała oficjalny komunikat, w którym potwierdziła fakt zatrzymania prezesa portalu Cinkciarz.pl. Do ujęcia mężczyzny doszło na terenie USA, co było efektem skoordynowanych działań międzynarodowych oraz współpracy międzyresortowej służb odpowiedzialnych za ściganie przestępczości gospodarczej. Szczegóły dotyczące dokładnej lokalizacji oraz przebiegu samej procedury zatrzymania są obecnie przedmiotem analiz prawnych.

Kolejny etap wielowątkowego postępowania

Działania podjęte wobec lidera spółki stanowią element szerszego, skomplikowanego dochodzenia, które od dłuższego czasu koncentruje się na operacjach finansowych oraz działalności operacyjnej serwisu. Wcześniejsze doniesienia i sygnały płynące ze strony instytucji nadzorujących rynek finansowy w Polsce wskazywały na narastające problemy platformy, co ostatecznie doprowadziło do uruchomienia oficjalnych procedur prokuratorskich mających na celu wyjaśnienie wszystkich aspektów funkcjonowania podmiotu.

Co dalej z procedurą ekstradycyjną?

Zatrzymanie obywatela Polski na terytorium obcego państwa uruchamia skomplikowaną machinę dyplomatyczno-prawną. Polscy śledczy we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości będą dążyć do postawienia zatrzymanego przed krajowym wymiarem sprawiedliwości. W najbliższym czasie kluczowe znaczenie będą miały decyzje amerykańskich sądów dotyczące zastosowania środków zapobiegawczych oraz ewentualnego wdrożenia procedury ekstradycyjnej, która umożliwiłaby transport podejrzanego do kraju w celu przeprowadzenia dalszych czynności procesowych.