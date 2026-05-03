Prezydencki plan na powrót Polonii? Karol Nawrocki proponuje rewolucję w podatkach.
Jak zachęcić miliony Polaków mieszkających za granicą do powrotu do ojczyzny? Karol Nawrocki przedstawił śmiałą wizję, w której kluczową rolę odgrywają nie tylko sentymenty, ale przede wszystkim portfel. Propozycja wprowadzenia specjalnych ulg podatkowych dla powracających z emigracji budzi emocje zarówno w kraju, jak i wśród Polonii w Londynie czy Chicago. Dla Warszawy, która jest naturalnym celem dla reemigrantów, takie zmiany mogłyby oznaczać napływ wykwalifikowanych kadr.
Jak wynika z publikacji Money.pl, Karol Nawrocki upatruje szansy na rozwój Polski w potencjale osób, które zdobyły doświadczenie na rynkach zachodnich. Według niego, państwo powinno stworzyć system „podatkowego powitania”, który zniweluje szok związany z różnicami w kosztach życia i zarobkach między Polską a krajami takimi jak Wielka Brytania czy Niemcy.
Kluczowe założenia propozycji Karola Nawrockiego:
- Zwolnienia z podatku dochodowego: Nawrocki postuluje wprowadzenie okresowych zwolnień lub znaczących ulg w PIT dla osób, które zdecydują się przenieść swoje centrum interesów życiowych z powrotem do Polski.
- Wsparcie dla przedsiębiorczej Polonii: System ma promować nie tylko pracowników etatowych, ale przede wszystkim tych, którzy chcą w kraju otwierać innowacyjne firmy i inwestować kapitał zarobiony za granicą.
- Koniec „karania” za powrót: Propozycja zakłada uproszczenie procedur rozliczania zagranicznych dochodów i majątków, aby proces powrotu nie wiązał się z uciążliwymi kontrolami skarbowymi.
Warszawa jako hub dla powracającej Polonii
W stolicy, gdzie rynek pracy dla specjalistów IT, finansistów i inżynierów jest najbardziej chłonny, propozycje te są analizowane z dużą uwagą. Napływ Polaków z zagranicy mógłby pomóc w wypełnieniu luki kompetencyjnej w warszawskich biurowcach na Woli czy w zagłębiu technologicznym na Służewcu. Jak zauważa Money.pl, Nawrocki podkreśla, że „Polska musi być krajem, w którym opłaca się żyć i pracować”, a podatki są najskuteczniejszym narzędziem do realizacji tego celu.
Krytycy propozycji wskazują jednak na potencjalne poczucie niesprawiedliwości wśród osób, które nigdy z kraju nie wyjechały i płaciły podatki w pełnej wysokości. Debata na temat „ulgi na powrót” z pewnością stanie się jednym z ważniejszych punktów nadchodzących dyskusji politycznych, zwłaszcza w kontekście demograficznym i braku rąk do pracy w kluczowych sektorach gospodarki.
Czy podatki wystarczą?
Choć kwestie fiskalne są fundamentem planu Nawrockiego, on sam zaznacza, że powrót Polonii to proces wielowymiarowy. Jednak to właśnie „konkret finansowy” ma być tym, co ostatecznie przekona niedecydowanych. Portal Money.pl przypomina, że podobne rozwiązania (tzw. ulga na powrót) już funkcjonują w ograniczonym zakresie, ale propozycja Nawrockiego idzie znacznie dalej, dążąc do uczynienia z Polski najatrakcyjniejszego podatkowo miejsca dla reemigrantów w tej części Europy.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu serwisu Money.pl dotyczącego propozycji podatkowych Karola Nawrockiego dla Polonii (03.05.2026).
