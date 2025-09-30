Prezydent chce utrudnić zdobycie polskiego obywatelstwa! Polskie obywatelstwo dopiero po 10 latach pobytu.
Prezydent chce zaostrzyć zasady uzyskania polskiego obywatelstwa co to oznacza? Prezydent Karol Nawrocki zaproponował projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim, który znacznie podnosi wymagania dla cudzoziemców starających się o polski paszport.
Zamiast obecnych trzech lat nieprzerwanego pobytu w Polsce projekt zakłada aż dziesięć lat to drastyczne wydłużenie ma „zabezpieczyć” proces integracji i lepiej uporządkować procedury.
W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecny krótki okres może nie dawać czasu na rzeczywiste zbudowanie więzi społecznej – naukę języka, zrozumienie polskiej kultury i norm społeczno-prawnych. W porównaniu z innymi krajami UE Polska należałaby do bardziej restrykcyjnych; już teraz projektodawcy argumentują, że wydłużenie czasu pobytu odpowiada standardom europejskim.
Zmiana ta niesie konsekwencje dla dużej grupy osób, które planowały ubiegać się o obywatelstwo w przyszłości. Wydłużenie okresu pobytu oznacza, że wielu z nich będzie musiało jeszcze dłużej czekać lub spełniać dodatkowe warunki. Projekt przewiduje też wpływ na budżet państwa mniej rozpatrywanych wniosków oznacza mniejsze wpływy z opłat administracyjnych.
Warto pamiętać, że sam tryb nadania obywatelstwa przez prezydenta pozostaje w gestii głowy państwa nie jest ograniczony tymi samymi kryteriami, co procedura uznania obywatelstwa przez wojewodę.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.