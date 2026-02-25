Prezydent Częstochowy w rękach CBA. Służby weszły do urzędu

25 lutego 2026 12:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło spektakularną akcję w stolicy polskiego żużla, która wstrząsnęła lokalnym samorządem. W środę nad ranem funkcjonariusze zatrzymali prezydenta Częstochowy, Krzysztofa M., w związku z poważnymi podejrzeniami dotyczącymi przestępstw o charakterze korupcyjnym. To jednak dopiero początek szeroko zakrojonych działań służb specjalnych na terenie całego miasta.

Akcja została przeprowadzona na bezpośrednie polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Choć informacje płynące ze służb są na razie dawkowane, wiadomo, że śledczy od rana zabezpieczają kluczowe dowody, które mogą rzucić nowe światło na działalność magistratu. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, potwierdził, że sprawa ma charakter rozwojowy, a zatrzymany włodarz wkrótce usłyszy oficjalne zarzuty w katowickiej prokuraturze.

Naloty CBA i zabezpieczanie dokumentów. Śledczy sprawdzają kilka lokalizacji

Funkcjonariusze CBA nie ograniczyli się jedynie do zatrzymania prezydenta – od świtu trwają intensywne czynności operacyjne w wielu punktach Częstochowy.

Przeszukania w toku: Agenci CBA prowadzą rewizje i zabezpieczają dokumentację w kilku kluczowych miejscach na terenie miasta.

Kierunek: Katowice: Po sfinalizowaniu czynności w terenie, Krzysztof M. zostanie przetransportowany do prokuratury w Katowicach.

Decyzja prokuratora: To prokurator prowadzący sprawę określi dokładną treść zarzutów oraz ewentualną godzinę ich postawienia.


Podejrzenie korupcji: Całe postępowanie ogniskuje się wokół podejrzenia popełnienia przestępstw korupcyjnych.

