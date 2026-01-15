Prezydent Nawrocki obiecuje fortunę w Internecie? Nie daj się nabrać!
W sieci zawrzało od nagrań, na których głowa państwa osobiście zachęca do inwestowania w kryptowaluty. „To historyczny moment” – słyszymy z ekranu. Prawda jest jednak brutalna: to nie Karol Nawrocki, lecz zaawansowany cyberatak wymierzony w Twoje oszczędności
„Zarabiaj, gdy inni się wahają” – mechanizm oszustwa
Na Facebooku masowo pojawiają się posty z wideo, w których rzekomy prezydent Karol Nawrocki promuje platformę „Bitcoin Trader AI”. Oszuści posunęli się do skrajnej manipulacji, twierdząc, że system powstał przy wsparciu Ministerstwa Finansów i NBP.
Na nagraniu padają słowa o „osobistym panelu” prezydenta i szybkich zyskach. Cyberprzestępcy stosują klasyczną psychotechnikę – presję czasu. Film ma wywołać w widzu poczucie, że ucieka mu życiowa szansa, podczas gdy „inni już wpłacili pieniądze i zarabiają”.
Jak rozpoznać, że to kłamstwo? Sztuczna inteligencja zdradza sprawców
Choć na pierwszy rzut oka nagranie wydaje się realistyczne, przy bliższym poznaniu technologia deepfake (czyli wideo stworzone przez SI) obnaża swoje słabe punkty. Na co zwrócić uwagę?
-
Plastykowy wygląd: Skóra prezydenta wygląda na nienaturalnie wygładzoną, a dłonie i paznokcie sprawiają wrażenie wykonanych z plastiku.
-
Robotyczne ruchy: Gestykulacja jest przesadzona i nienaturalnie sztywna.
-
Błędy w dźwięku: Głos jest monotonny, pozbawiony emocji i momentami w ogóle nie przypomina oryginału. Co więcej, w wielu miejscach ruch warg nie pokrywa się z wypowiadanymi słowami.
Eksperci ustalili, że oszuści wykorzystali fragmenty prawdziwych wystąpień prezydenta z czerwca i listopada 2025 roku, w których – co oczywiste – nigdy nie wspominał o kryptowalutach.
Kliknięcie, które może Cię drogo kosztować
Posty kierują do fałszywych formularzy „wniosku o udział w projekcie”, mamiąc hasłami o walce z ubóstwem. Wpisanie tam swoich danych (imienia, e-maila czy numeru telefonu) to prosta droga do kradzieży tożsamości.
Ostrzeżenie: Podanie danych na takich stronach grozi przejęciem Twoich kont bankowych lub zainfekowaniem telefonu złośliwym oprogramowaniem. Pamiętaj: prezydent ani żadne instytucje państwowe nigdy nie promują platform inwestycyjnych w mediach społecznościowych!
