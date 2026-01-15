Prezydent Nawrocki obiecuje fortunę w Internecie? Nie daj się nabrać!

15 stycznia 2026 20:11 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

W sieci zawrzało od nagrań, na których głowa państwa osobiście zachęca do inwestowania w kryptowaluty. „To historyczny moment” – słyszymy z ekranu. Prawda jest jednak brutalna: to nie Karol Nawrocki, lecz zaawansowany cyberatak wymierzony w Twoje oszczędności

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

„Zarabiaj, gdy inni się wahają” – mechanizm oszustwa

Na Facebooku masowo pojawiają się posty z wideo, w których rzekomy prezydent Karol Nawrocki promuje platformę „Bitcoin Trader AI”. Oszuści posunęli się do skrajnej manipulacji, twierdząc, że system powstał przy wsparciu Ministerstwa Finansów i NBP.

Na nagraniu padają słowa o „osobistym panelu” prezydenta i szybkich zyskach. Cyberprzestępcy stosują klasyczną psychotechnikę – presję czasu. Film ma wywołać w widzu poczucie, że ucieka mu życiowa szansa, podczas gdy „inni już wpłacili pieniądze i zarabiają”.

Jak rozpoznać, że to kłamstwo? Sztuczna inteligencja zdradza sprawców

Choć na pierwszy rzut oka nagranie wydaje się realistyczne, przy bliższym poznaniu technologia deepfake (czyli wideo stworzone przez SI) obnaża swoje słabe punkty. Na co zwrócić uwagę?

Eksperci ustalili, że oszuści wykorzystali fragmenty prawdziwych wystąpień prezydenta z czerwca i listopada 2025 roku, w których – co oczywiste – nigdy nie wspominał o kryptowalutach.

Kliknięcie, które może Cię drogo kosztować

Posty kierują do fałszywych formularzy „wniosku o udział w projekcie”, mamiąc hasłami o walce z ubóstwem. Wpisanie tam swoich danych (imienia, e-maila czy numeru telefonu) to prosta droga do kradzieży tożsamości.

Ostrzeżenie: Podanie danych na takich stronach grozi przejęciem Twoich kont bankowych lub zainfekowaniem telefonu złośliwym oprogramowaniem. Pamiętaj: prezydent ani żadne instytucje państwowe nigdy nie promują platform inwestycyjnych w mediach społecznościowych!

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl