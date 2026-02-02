Prezydent Nawrocki skorzystał z prawa łaski. Trzy osoby ułaskawione
Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy skorzystał z prawa łaski. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że ułaskawienie objęło trzy osoby, natomiast pięć innych wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.
Pierwsze decyzje o ułaskawieniach. Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski
Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy skorzystał z konstytucyjnego prawa łaski. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, głowa państwa zastosowała ułaskawienie wobec trzech osób. W pięciu innych sprawach wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Nazwisk ułaskawionych nie ujawniono.
Co się zmienia?
Decyzje prezydenta kończą postępowania ułaskawieniowe w części spraw skierowanych przez Prokuratora Generalnego. W trzech przypadkach zastosowano prawo łaski, natomiast wobec pięciu osób prezydent nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Jednocześnie w czterech kolejnych sprawach prezydent zażądał przedstawienia akt do dalszej analizy.
To pierwsze oficjalne decyzje w tym zakresie od objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego.
Fakty i tło sprawy
Jak wynika z komunikatu Kancelarii Prezydenta RP, prezydent rozpatrzył łącznie osiem wniosków Prokuratora Generalnego dotyczących zastosowania prawa łaski. Trzy z nich zakończyły się decyzją pozytywną.
W jednym przypadku ułaskawienie dotyczyło osoby skazanej za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Prezydent zdecydował się na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. W uzasadnieniu wskazano m.in. bardzo trudny stan zdrowia skazanego, zaawansowany wiek, wyrażenie skruchy oraz incydentalny charakter czynu.
Druga ułaskawiona osoba została skazana za kierowanie gróźb karalnych. W tym przypadku zastosowano darowanie kary. Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że decyzja została podjęta z uwagi na względy humanitarne, w tym stan zdrowia, wiek skazanego oraz fakt, że po wydaniu wyroku przestrzegał on porządku prawnego.
Trzecia decyzja dotyczyła osoby skazanej m.in. za oszustwo oraz wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w dużych rozmiarach. Prezydent zastosował warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności i oddał skazanego pod dozór kuratora. W uzasadnieniu wskazano na trudną sytuację rodzinną, ciężką chorobę osoby najbliższej, konieczność sprawowania opieki nad rodziną oraz znaczny upływ czasu od popełnienia czynów.
Sprawy bez ułaskawienia
Prezydent nie przychylił się do pięciu innych wniosków ułaskawieniowych. Kancelaria Prezydenta nie podała szczegółowych informacji dotyczących tych spraw ani powodów odmowy.
W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że jednym z wniosków, które nie zakończyły się ułaskawieniem, mogła być sprawa byłego opozycjonisty z czasów PRL, skazanego za zniesławienie. W tym przypadku sąd orzekł karę pozbawienia wolności po odmowie wykonania wyroku dotyczącego przeprosin. Prezydent zapowiadał wcześniej analizę tej sprawy, jednak oficjalny komunikat KPRP nie potwierdza decyzji wprost.
Dalsze kroki
W komunikacie poinformowano również, że prezydent podpisał cztery postanowienia, w których – na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego – zażądał od Prokuratora Generalnego przedstawienia akt w kolejnych czterech sprawach. Oznacza to, że proces analizowania wniosków ułaskawieniowych będzie kontynuowany.
Co to oznacza dla czytelnika?
Decyzje pokazują, w jaki sposób nowy prezydent korzysta z prawa łaski i jakie kryteria są brane pod uwagę przy podejmowaniu takich rozstrzygnięć. Kancelaria Prezydenta podkreśla, że w centrum decyzji znajdują się względy humanitarne, sytuacja zdrowotna i rodzinna skazanych oraz ich postawa po wydaniu wyroku. W najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych informacji dotyczących dalszych postępowań ułaskawieniowych.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.