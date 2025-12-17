Prezydent podpisał postanowienie. Wojsko wyruszy na międzynarodową misję
Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o udziale polskich żołnierzy w misji NATO na czterech akwenach morskich, w tym na Morzu Bałtyckim i Oceanie Atlantyckim. Do operacji, która ruszy 1 stycznia, skierowanych zostanie do 70 wojskowych.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o udziale polskich żołnierzy w misji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzja dotyczy użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Grupy Zadaniowej NATO, która będzie prowadzić działania na Morzu Bałtyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym oraz na Oceanie Atlantyckim.
Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, polska delegacja ma liczyć do 70 żołnierzy, wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem. Misja rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku i potrwa do 15 sierpnia 2026 roku.
Głównym celem operacji jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi sojuszniczej. Działania obejmą poszukiwanie, patrolowanie oraz niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych, w tym pozostałości arsenału wojskowego zatopionego podczas I i II wojny światowej.
Oczyszczanie szlaków żeglugowych
Misja NATO ma również charakter praktyczny i prewencyjny. Polscy żołnierze wezmą udział w oczyszczaniu szlaków morskich z min oraz innych niebezpiecznych obiektów, które nadal stanowią zagrożenie dla cywilnej i wojskowej żeglugi. Szczególne znaczenie mają tu obszary Morza Bałtyckiego, gdzie wciąż znajdują się znaczne ilości niewybuchów i amunicji.
W komunikacie BBN podkreślono, że misja ma także wymiar strategiczny. Chodzi o budowanie świadomości operacyjnej NATO, stałe patrolowanie kluczowych szlaków morskich oraz demonstrację obecności, jedności i determinacji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Udział Polski w operacji ma wzmocnić współpracę sojuszniczą oraz potwierdzić zaangażowanie Warszawy w działania na rzecz bezpieczeństwa morskiego i stabilności w regionie euroatlantyckim.
Kolejna misja z udziałem Polski
To kolejna decyzja potwierdzająca aktywną rolę Polski w strukturach NATO. Udział w misji na czterech akwenach morskich wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu oraz ochrony kluczowych szlaków komunikacyjnych, od których zależy stabilność gospodarcza i militarna Europy.
