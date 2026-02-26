Prezydent reaguje na exposé Sikorskiego. „Rosja jest do pokonania”
Prezydent Karol Nawrocki skomentował sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Podkreślił zbieżność stanowisk w sprawach bezpieczeństwa, oceny zagrożenia ze strony Rosji oraz roli USA i NATO w polityce Polski.
Prezydent o exposé szefa MSZ. Wskazał wspólne stanowisko wobec Rosji i NATO
Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, wygłoszonego w Sejmie 26 lutego. Podkreślił zbieżność stanowisk Pałacu Prezydenckiego i MSZ w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa oraz polityki międzynarodowej.
Co się zmienia?
W centrum wystąpienia znalazła się ocena zagrożeń dla Polski oraz kierunki działań dyplomatycznych w 2026 r. Prezydent zaznaczył, że w sprawach strategicznych polityka głowy państwa i resortu spraw zagranicznych jest spójna. Wskazał przede wszystkim na ocenę działań Rosji jako największego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski.
Karol Nawrocki powiedział, że z satysfakcją przyjął fakt, iż minister Sikorski powtórzył tezy, które on sam przedstawia na arenie międzynarodowej. Chodzi o stanowisko, że Rosja może zostać powstrzymana i pokonana, jeśli Zachód zachowa jedność.
Fakty i tło sprawy
Radosław Sikorski w swoim exposé przedstawił priorytety polskiej polityki zagranicznej na 2026 r. Mówił o wojnie w Ukrainie, bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO oraz roli Polski w Unii Europejskiej. Ostrzegł również przed postulatami wyjścia Polski z UE, pojawiającymi się w części środowisk prawicowych.
Prezydent zwrócił uwagę na znaczenie współpracy z USA i NATO. Podkreślił, że mimo pojawiających się w debacie publicznej wątpliwości, Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki pozostają strategicznymi partnerami Polski. Dodał, że zarówno prezydent, jak i rząd powinni zabiegać o wzmocnienie pozycji Polski w kluczowych formatach międzynarodowych.
Nawrocki odniósł się także do planowanego udziału Polski w spotkaniach państw G20. W jego ocenie to szansa na trwałe wzmocnienie obecności Polski w gronie najważniejszych gospodarek świata. Wskazał, że wymaga to skoordynowanych działań wszystkich ośrodków władzy.
Podczas wystąpienia w Sejmie nie było części czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Nie wpłynęło to jednak na przebieg debaty ani na oficjalne stanowisko prezydenta.
Prezydent pozytywnie ocenił również zapowiedź dalszego wspierania aspiracji Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej. Uznał to za przykład obszaru, w którym rząd i Pałac Prezydencki mogą działać w tym samym kierunku.
Co to oznacza?
Deklarowana spójność między prezydentem a MSZ w sprawach bezpieczeństwa oznacza utrzymanie dotychczasowego kursu w polityce zagranicznej. Polska będzie nadal akcentować zagrożenie ze strony Rosji, wspierać Ukrainę oraz zabiegać o silną obecność USA i NATO w regionie.
W praktyce może to oznaczać dalsze wzmacnianie współpracy wojskowej z sojusznikami, aktywną dyplomację w UE oraz większą obecność Polski w międzynarodowych forach gospodarczych i politycznych. Dla obywateli przekłada się to na kontynuację działań związanych z bezpieczeństwem państwa i jego pozycji w strukturach zachodnich.
