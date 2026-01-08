Prezydent spotka się z protestującymi rolnikami. Podano termin rozmów
W piątek rano prezydent Karol Nawrocki spotka się z rolnikami protestującymi w Warszawie przeciwko umowie handlowej UE z krajami Mercosur. Rozmowy odbędą się w dniu demonstracji i zbiegają się z sejmowymi pracami nad prezydenckim projektem zmian, które mają wzmocnić ochronę polskiego rolnictwa.
W piątek o godzinie 10 prezydent Karol Nawrocki spotka się w Warszawie z rolnikami planującymi protest przeciwko umowie handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Informację przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, podkreślając, że rozmowy mają odbyć się w dniu zapowiadanych demonstracji.
Protest rolników ma związek z obawami dotyczącymi skutków umowy UE–Mercosur dla polskiego rolnictwa. Organizacje rolnicze wskazują na ryzyko napływu tańszych produktów rolno-spożywczych z krajów Ameryki Południowej, co – ich zdaniem – mogłoby negatywnie wpłynąć na konkurencyjność krajowych gospodarstw.
Projekt prezydencki wraca do Sejmu
Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę, że jeszcze w czwartek po południu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmie się pierwszym czytaniem prezydenckiego projektu zmian w kilku ustawach, przygotowanego „w celu ochrony polskiego rolnictwa”. Projekt został złożony kilka miesięcy temu, jednak dotąd nie był procedowany.
Według szefa Kancelarii Prezydenta szczególne znaczenie ma preambuła projektu. Jak zaznaczył, w przypadku uchwalenia ustawy mogłaby ona stać się narzędziem umożliwiającym podejmowanie działań przez polskie instytucje państwowe w kontekście ewentualnego wdrażania umowy z Mercosur.
Rolnicy obawiają się skutków umowy
Rolnicy zapowiadający protest wskazują, że umowa handlowa z krajami Mercosur może prowadzić do zwiększonego importu żywności produkowanej według standardów odmiennych od tych obowiązujących w Unii Europejskiej. W ich ocenie może to przełożyć się na presję cenową i pogorszenie warunków funkcjonowania polskich producentów rolnych.
Piątkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma być okazją do przedstawienia tych obaw bezpośrednio głowie państwa oraz do omówienia możliwych działań legislacyjnych i politycznych, które – zdaniem rolników – mogłyby wzmocnić ochronę krajowego rynku rolnego.
