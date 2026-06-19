Prezydent Warszawy reaguje po aferze w Szpitalu Południowym. Zapadły pierwsze decyzje
Mieszkańcy Warszawy na wyjaśnienie sprawy, która w ostatnich dniach wywołała szeroką dyskusję wokół Szpitala Południowego. Po doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił audyt we wszystkich miejskich SOR-ach, odwołanie zarządu placówki oraz powołanie nowej rady nadzorczej. Ratusz zapowiada, że sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona, a osoby odpowiedzialne za ewentualne naruszenia poniosą konsekwencje.
Trzaskowski reaguje po aferze w Szpitalu Południowym. Zapadły decyzje dotyczące zarządu i nadzoru
Mieszkańcy Warszawy czekają na wyjaśnienie nieprawidłowości, które miały występować w Szpitalu Południowym. Po medialnych doniesieniach o kontrowersjach związanych z działalnością SOR-u prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił pierwsze decyzje. Odwołano zarząd placówki, a w miejskich spółkach medycznych mają zostać wprowadzone nowe zasady nadzoru.
Ratusz zapowiada również szeroki audyt obejmujący nie tylko Szpital Południowy, ale także pozostałe miejskie szpitalne oddziały ratunkowe.
Audyt we wszystkich miejskich SOR-ach
Podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski poinformował, że po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast polecił przeprowadzenie audytu w Szpitalu Południowym oraz wszystkich miejskich SOR-ach.
Prezydent Warszawy podkreślił, że celem kontroli jest dokładne sprawdzenie procedur, organizacji pracy oraz mechanizmów nadzoru funkcjonujących w placówkach medycznych należących do miasta.
Według władz stolicy nie może być miejsca na sytuacje, w których jakiekolwiek wpływy lub kontakty mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie publicznego szpitala.
Odwołano zarząd szpitala
Jedną z pierwszych decyzji było odwołanie zarządu Szpitala Południowego. Jak wyjaśnił Trzaskowski, to właśnie zarząd ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za sposób zarządzania placówką.
Jednocześnie poinformowano o powołaniu nowej rady nadzorczej. Zmiana ma być elementem szerszych działań mających zwiększyć przejrzystość nadzoru nad miejskimi spółkami medycznymi.
Prezydent stolicy zapowiedział również nową zasadę dotyczącą składów rad nadzorczych.
Politycy mają zniknąć z rad nadzorczych
Jedną z najważniejszych zapowiedzi jest wyłączenie polityków z rad nadzorczych miejskich spółek medycznych. Według Rafała Trzaskowskiego ma to ograniczyć ryzyko konfliktów interesów i wzmocnić zaufanie do systemu nadzoru.
„Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów” – podkreślił podczas konferencji.
Władze miasta zapowiadają, że jeżeli prowadzone kontrole wykażą kolejne nieprawidłowości, możliwe będą następne decyzje personalne.
Ratusz: nie było wcześniejszych zgłoszeń
Rafał Trzaskowski zaznaczył, że urząd miasta nie otrzymał wcześniej formalnych informacji wskazujących na problemy w funkcjonowaniu SOR-u.
Jak poinformował, w ostatnich godzinach przeprowadzono dodatkową weryfikację dokumentów i korespondencji wpływającej do ratusza. Według przekazanych informacji nie odnaleziono pism sygnalizujących nieprawidłowości.
Prezydent przypomniał również, że kontrola wojewody przeprowadzona w marcu 2026 roku nie wykazała istotnych problemów organizacyjnych w pracy oddziału ratunkowego. Kilka dni temu placówka uzyskała także autoryzację Narodowego Funduszu Zdrowia.
Sprawa trafiła do prokuratury
Władze miasta poinformowały, że szpital rozwiązał wcześniej umowy z Dawidem Kacprzykiem. Placówka skierowała również zawiadomienie do prokuratury dotyczące podejrzenia oszustwa.
Równolegle prowadzone są dalsze działania wyjaśniające. Trwają także kontrole, których wyniki mają pomóc w ustaleniu pełnego przebiegu zdarzeń i ewentualnych zaniedbań.
Ratusz deklaruje, że wszystkie okoliczności sprawy zostaną szczegółowo przeanalizowane, a osoby odpowiedzialne za ewentualne nieprawidłowości poniosą konsekwencje.
Szpital Południowy to jedna z kluczowych placówek w Warszawie
Szpital Południowy obsługuje przede wszystkim mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i południowych części Mokotowa. To jedna z najważniejszych miejskich placówek medycznych w stolicy, która każdego roku udziela pomocy tysiącom pacjentów.
Dlatego informacje o możliwych nieprawidłowościach wywołały szeroką dyskusję dotyczącą standardów funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia i nadzoru nad miejskimi spółkami medycznymi.
Co to oznacza dla Ciebie? Pacjenci powinni śledzić wyniki kontroli
- Śledź komunikaty Urzędu m.st. Warszawy dotyczące wyników audytu.
- Pamiętaj, że działalność Szpitala Południowego jest kontynuowana normalnie.
- W przypadku korzystania z miejskich placówek medycznych zwracaj uwagę na oficjalne informacje publikowane przez szpitale i NFZ.
- Oczekuj publikacji wyników kontroli oraz dalszych decyzji personalnych, jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości.
- Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji dotyczących funkcjonowania placówek medycznych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.