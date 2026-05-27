Prezydent Warszawy ujawnił zarobki i oszczędności. Opublikowano oświadczenie

27 maja 2026 12:46 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował swoje najnowsze oświadczenie majątkowe. Dokument pokazuje wyraźny wzrost oszczędności polityka względem poprzedniego roku. W oświadczeniu znalazły się również informacje o mieszkaniach, działkach, dodatkowych dochodach oraz posiadanym samochodzie.

Oszczędności Rafała Trzaskowskiego wzrosły

Z dokumentu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej warszawskiego ratusza wynika, że na koniec 2025 roku Rafał Trzaskowski wraz z małżonką posiadał:

• ponad 385,5 tys. zł oszczędności,
• ponad 18,7 tys. euro,
• około 4,6 tys. dolarów.

Łącznie daje to około 482 tysiące złotych.

To znacznie więcej niż rok wcześniej. W oświadczeniu za 2024 rok polityk wykazał około 265 tys. zł w różnych walutach.

Trzy mieszkania i dwie działki

Prezydent Warszawy wpisał do oświadczenia trzy mieszkania.

Pierwsze z nich ma powierzchnię 79 metrów kwadratowych i zostało wycenione na 1,2 mln zł.

Drugie mieszkanie ma 103,5 mkw. i według oświadczenia warte jest około 1,3 mln zł.

Trzecia nieruchomość, należąca do majątku żony polityka, ma 38 mkw. i została oszacowana na 500 tys. zł.

Trzaskowski posiada również dwie działki.

Jedna z nich ma ponad 3 tys. mkw. powierzchni i wartość ponad 99 tys. zł.

Druga, należąca do małżonki, obejmuje działkę z domkiem letniskowym.

Zarobki z ratusza i dodatkowych źródeł

Rafał Trzaskowski zarobił jako prezydent Warszawy ponad 225 tys. zł w 2025 roku.

To mniej niż rok wcześniej, gdy jego wynagrodzenie przekroczyło 235 tys. zł.

Dodatkowe dochody pochodziły między innymi z:

• wykładów na Uniwersytecie Civitas,
• praw autorskich i tantiem,
• współpracy z Polskim Radiem,
• wydawnictwa Znak,
• organizacji ZAiKS i STOART.

Łącznie dodatkowe źródła przyniosły politykowi kilkaset tysięcy złotych.

Dochody związane z prawami autorskimi

Część wpływów wynika z rodzinnych tradycji artystycznych.

Ojcem Rafała Trzaskowskiego był znany kompozytor jazzowy Andrzej Trzaskowski.

W oświadczeniu uwzględniono również dochody związane z książką wydaną przez polityka w ubiegłym roku.

15-letnie Volvo i antyki

Z dokumentu wynika również, że prezydent Warszawy nadal posiada samochód Volvo XC70 z 2011 roku.

W skład majątku ruchomego wchodzą także antyki odziedziczone po rodzicach.

Co pokazuje oświadczenie majątkowe?

Dokument przedstawia pełną sytuację finansową polityka i pozwala porównać zmiany majątkowe rok do roku.

W przypadku Rafała Trzaskowskiego widoczny jest przede wszystkim wyraźny wzrost oszczędności oraz utrzymanie dochodów z wielu źródeł poza działalnością samorządową.

