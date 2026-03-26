Prezydent zawetował zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Ustawa nie wejdzie w życie
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która miała ograniczyć stosowanie aresztów tymczasowych. Jak ustalili reporterzy RMF FM Choć koalicja rządząca zapowiadała próbę odrzucenia tej decyzji, wszystko wskazuje na to, że nie uda się zebrać wymaganej większości w Sejmie. W praktyce oznacza to koniec prac nad ustawą i pozostawienie obecnych przepisów bez zmian.
Co się zmienia?
Decyzja prezydenta kończy proces legislacyjny ustawy. Aby odrzucić weto, Sejm potrzebowałby większości trzech piątych głosów, której – według obecnych deklaracji politycznych – nie uda się uzyskać.
W praktyce oznacza to, że obowiązujące przepisy pozostają bez zmian.
Fakty i tło sprawy
Nowelizacja zakładała ograniczenie stosowania aresztów tymczasowych oraz skrócenie ich czasu trwania. Zmiany były postulowane m.in. przez organizacje zajmujące się prawami człowieka.
Zgodnie z informacjami z procesu legislacyjnego, koalicja rządząca nie dysponuje wystarczającą liczbą głosów, aby odrzucić decyzję prezydenta.
Dlaczego prezydent zawetował ustawę
Prezydent uzasadnił swoją decyzję względami bezpieczeństwa. W jego ocenie złagodzenie przepisów mogłoby zwiększyć ryzyko dla osób pokrzywdzonych przestępstwami.
Według tej argumentacji obecne regulacje lepiej chronią interesy ofiar oraz zapewniają większe bezpieczeństwo publiczne.
Stanowiska polityczne
Decyzja prezydenta spotkała się z poparciem części opozycji. Przedstawiciele ugrupowań politycznych wskazują, że zmiany mogłyby osłabić skuteczność ścigania najpoważniejszych przestępstw.
Jednocześnie pojawiły się głosy krytyczne wobec weta. Część środowisk społecznych i opinii publicznej podnosi argumenty dotyczące potrzeby reformy systemu aresztów tymczasowych.
Reakcje społeczne
W przestrzeni publicznej pojawiły się różne reakcje na decyzję. W trakcie wydarzeń sportowych odnotowano również głosy krytyczne wobec weta prezydenta.
Temat aresztów tymczasowych od lat budzi emocje i jest przedmiotem debaty publicznej.
Co to oznacza dla obywateli?
Dla obywateli oznacza to utrzymanie obecnych zasad stosowania aresztów tymczasowych. Nie zmieniają się obowiązujące procedury ani maksymalne okresy stosowania tego środka. Ewentualne zmiany w tym obszarze będą wymagały ponownego procesu legislacyjnego w przyszłości.
Weto prezydenta sprawia, że planowana reforma przepisów dotyczących aresztów tymczasowych nie zostanie wprowadzona. Brak większości w Sejmie oznacza, że obecne regulacje pozostaną w mocy.
