Prezydent zwołał Radę Gabinetową! Te decyzje zapadną 27 sierpnia
Prezydent Karol Nawrocki zwołał pierwszą w czasie swojej kadencji Radę Gabinetową. Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia w Pałacu Prezydenckim i ma skupić się na stanie finansów publicznych, strategicznych inwestycjach państwa – w tym CPK i elektrowni jądrowych – oraz na ochronie polskiego rolnictwa przed skutkami napływu tańszej żywności spoza Unii Europejskiej.
Prezydent zwołuje Radę Gabinetową. Obrady 27 sierpnia
Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej. Posiedzenie odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 9.00 w Pałacu Prezydenckim. To pierwsze takie spotkanie od momentu objęcia urzędu przez głowę państwa.
Kluczowe tematy obrad
Jak poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, spotkanie będzie poświęcone najważniejszym wyzwaniom stojącym przed państwem. W centrum uwagi znajdzie się stan finansów publicznych oraz perspektywy budżetowe na kolejne lata. Dyskusja obejmie także strategiczne inwestycje rozwojowe rządu, w tym budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Drugim filarem rozmów będzie kwestia rolnictwa. Prezydent i członkowie rządu mają omówić działania ochronne wobec polskich producentów w kontekście rosnącego importu żywności spoza Unii Europejskiej. Szczególne obawy budzą skutki umowy handlowej UE–Mercosur oraz porozumienia między Unią a Ukrainą, które otworzyło europejski rynek na produkty rolne z tego kraju.
Symboliczny wymiar Rady
Zwołanie Rady Gabinetowej to realizacja zapowiedzi Karola Nawrockiego, którą złożył w orędziu po objęciu urzędu prezydenta. Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta, spotkanie ma być okazją do rzeczowej debaty o stanie państwa i wyzwaniach na najbliższe lata.
Już wcześniej o planach prezydenta mówił szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem w Pałacu Prezydenckim Nawrocki zapowiedział, że chce poświęcić obrady nie tylko kwestiom finansowym, ale także problemom ustrojowym i rozwojowym.
Rada Gabinetowa, czyli rząd obradujący pod przewodnictwem prezydenta, nie ma kompetencji decyzyjnych. Ma jednak istotne znaczenie polityczne i sygnalizacyjne, wskazując kierunki, w których prezydent oczekuje działań ze strony Rady Ministrów.
