Problemy z elektronicznym rozliczeniem PIT. Część podatników bez dostępu do usługi
W niedzielę 15 lutego rozpoczął się sezon rozliczeń podatku dochodowego za 2025 rok. Od tego dnia podatnicy mogą składać deklaracje PIT w formie papierowej oraz elektronicznej, w tym przez usługę Twój e-PIT. Już w pierwszych godzinach po starcie systemu pojawiły się jednak sygnały o problemach technicznych. Część użytkowników zgłaszała trudności z logowaniem do e-Urzędu Skarbowego oraz przeciążenie strony podatki.gov.pl.
Elektroniczne rozliczenia podatkowe od lat są promowane jako najszybszy i najwygodniejszy sposób złożenia PIT. Usługa Twój e-PIT obejmuje coraz więcej formularzy i co roku przyciąga miliony podatników. Start tegorocznego sezonu pokazał jednak, że duże zainteresowanie w pierwszych dniach może prowadzić do ograniczonej dostępności systemu.
Co się dzieje z usługą Twój e-PIT
Od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym dostępne są wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2025 rok. Użytkownicy informowali jednak o problemach z zalogowaniem się do systemu oraz długim czasie ładowania strony. Zgłoszenia dotyczyły zarówno serwisu podatki.gov.pl, jak i panelu e-Urząd Skarbowy.
Takie sytuacje pojawiają się zwykle na początku sezonu rozliczeń, gdy wiele osób próbuje zalogować się jednocześnie. Ministerstwo Finansów nie informowało o awarii systemowej, a jedynie o czasowych utrudnieniach związanych z dużym ruchem użytkowników.
Gdzie i jak można złożyć PIT
Podatnicy mają pełną swobodę wyboru formy rozliczenia. Zeznanie można złożyć tradycyjnie w formie papierowej, wysyłając je pocztą lub składając osobiście w urzędzie skarbowym. Coraz więcej osób wybiera jednak drogę elektroniczną.
Deklaracje można składać przez stronę podatki.gov.pl, w e-Urzędzie Skarbowym oraz w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. W ramach usługi Twój e-PIT udostępnione są m.in. formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, a także PIT-OP oraz PIT-DZ. Obejmują one zarówno osoby pracujące na etacie, jak i przedsiębiorców oraz podatników rozliczających się ryczałtem.
Kto musi zaakceptować zeznanie samodzielnie
W przypadku większości podatników brak działania oznacza automatyczną akceptację zeznania. Jeżeli do 30 kwietnia 2026 roku podatnik nie zmodyfikuje ani nie zatwierdzi formularza, system zrobi to automatycznie.
Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców składających PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. Te deklaracje wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia. Brak działania może zostać uznany za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego.
Część ulg, takich jak ulga na dzieci czy ulga dla osób do 26. roku życia, jest uwzględniana automatycznie. Inne, w tym ulga rehabilitacyjna lub internetowa, wymagają ręcznego wpisania danych przez podatnika.
Zwrot podatku i terminy
Jeżeli z rozliczenia wynika nadpłata, termin zwrotu liczony jest od dnia złożenia deklaracji. W przypadku automatycznej akceptacji termin ten zaczyna biec dopiero od 30 kwietnia 2026 roku. Przy rozliczeniach elektronicznych urząd skarbowy ma do 45 dni na zwrot podatku, a przy papierowych do 3 miesięcy.
W sytuacji, gdy z rozliczenia wynika dopłata, podatek należy uregulować najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Po tym terminie naliczane są odsetki za zwłokę. Płatności dokonuje się na indywidualny mikrorachunek podatkowy. W tym roku 30 kwietnia przypada w środę, czyli w dzień roboczy, co oznacza brak wydłużenia terminu.
Co to oznacza dla czytelnika?
Problemy techniczne na początku sezonu rozliczeń nie zwalniają z obowiązku złożenia PIT. Osoby, które nie mogą zalogować się do systemu, mogą spróbować ponownie w późniejszym terminie lub skorzystać z alternatywnej formy rozliczenia. Warto pamiętać, że wcześniejsze złożenie deklaracji przyspiesza ewentualny zwrot podatku i pozwala uniknąć nerwowej końcówki w kwietniu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.